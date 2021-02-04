Житель Петербурга не стерпел оскорбления в соцсети. Он выследил и порезал обидчика

Зеленогорский районный суд Петербурга вынес приговор повару из Курортного района, который по-своему решил вопрос защиты чести и достоинства. Начитавшись о себе нелестного, он смыл оскорбление кровью.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 4 февраля, с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью на скамье подсудимых оказался 33-летний Хаял Юсифов. Поздним мартовским вечером у сквера на проспекте Ленина в Зеленогорске он трижды ударил ножом прохожего.

Пострадавшего госпитализировали с ранами груди, живота, ягодиц и внутренним кровотечением. Юсифова задержали в июле. Он объяснил, что встреча у сквера произошла после того, как он увидел свою фотографию с нелестными эпитетами в социальной сети. Разговор не задался, в пылу драки оскорблённый схватился за нож.