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Житель Петербурга не стерпел оскорбления в соцсети. Он выследил и порезал обидчика

Зеленогорский районный суд Петербурга вынес приговор повару из Курортного района, который по-своему решил вопрос защиты чести и достоинства. Начитавшись о себе нелестного, он смыл оскорбление кровью.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 4 февраля, с обвинением в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью на скамье подсудимых оказался 33-летний Хаял Юсифов. Поздним мартовским вечером у сквера на проспекте Ленина в Зеленогорске он трижды ударил ножом прохожего.

Пострадавшего госпитализировали с ранами груди, живота, ягодиц и внутренним кровотечением. Юсифова задержали в июле. Он объяснил, что встреча у сквера произошла после того, как он увидел свою фотографию с нелестными эпитетами в социальной сети. Разговор не задался, в пылу драки оскорблённый схватился за нож.

Подсудимый признал вину, раскаялся. Последние несколько месяцев он провёл в СИЗО. На момент совершения преступления судим не был, работал поваром, содержал двух малолетних детей и мать-пенсионерку. Юсифов извинился и компенсировал вред, суд наказал его на 2 года условно.

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Комментарии (26)

avtech
раньше у властей России близкие были уголовники, а теперь уголовники мигранты, все развивается
за нападение с ножом и увечья только мигранту 2г условно дадут
Mikle776
интересно, а прокуратура обжалует приговор?
или ей некогда??? так как слишком много опасных элементов в городе, которые снежками в центре города кидаются! чем, несомненно, угрожают устоям государства
W Bons
Добрались до тихого курортного городка
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