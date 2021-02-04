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Петербургский фигурист Евгений Семененко выиграл юниорский чемпионат России

На чемпионате России среди юниоров по фигурному катанию в Красноярске 4 февраля завершились соревнования юношей. Победу с результатом 247,37 балла одержал Евгений Семененко — ученик петербургского тренера Алексея Мишина.

Видео чемпионского проката.

Второе место занял фигурист из Нижнего Новгорода Александр Голубев (236,58). Бронзовая награда досталась Егору Рухину (235,71) из московского клуба ЦСКА.

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