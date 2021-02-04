Драйвер роста. COVID-19 на четверть увеличил обороты крупнейших фармкомпаний Петербурга

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По данным Петростата, за 2020 год оборот городских фармкомпаний вырос на 26,8% и составил 69,7 миллиарда рублей. В 2021 году выручка продолжит увеличиваться за счёт новых проектов, расширения мощностей и массовой вакцинации. Суммарно лекарственных средств и материалов для медицины в стране было произведено на 486 млрд рублей, что на 19,9% больше, чем в 2019-м. Потребительские цены на них за год выросли на 8,56% — значит, успехи фармпроизводителей связаны не столько с инфляцией, сколько с общим ростом интереса государства и граждан к здоровью и увеличением общего объема расходов на него.



В 2020 году фармпроизводители столкнулись как с повышенным спросом, так и с ростом цен на оборудование, задержками поставок сырья, сбоями при маркировке лекарств и необходимостью быстро увеличивать производительность.

Крупнейший игрок городского фармрынка — ЗАО «Биокад». Пока наибольший оборот показан по итогам 2019 года (более 24 млрд рублей). В 2020 году, по мнению гендиректора «Биокада» Дмитрия Морозова, рост компании несильно отличается от 26,8%, заявленных Петростатом как средний показатель по отрасли. Но именно «Биокад» сорвал в конце 2020 года, пожалуй, главный куш — право выпускать вакцину Sputnik V. Обошлось это заводу недешево. В общей сложности объем инвестиций в запуск новых линий, необходимых для этого производства, оценивался в 500 млн рублей. Учитывая стоимость одной вакцины (на госзакупках — 2155 рублей) и заявленный заводом план выпуска (4–5 млн доз вакцины в месяц), этот проект может кратно увеличить уровень выручки прошлых лет.

Гендиректор «Биокада» Дмитрий Морозов отказался комментировать подсчёты «Фонтанки». Но по переменным, названным им самим в прессе, в год за реализацию стольких партий вакцины можно выручить минимум 100–140 млрд рублей. Несмотря на заявления о том, что к маю компания планирует увеличить объемы производства Sputnik V до 6 млн доз в месяц, Морозов пояснил, что поступление госзаказов в дальнейшем, как и наращивание мощностей, пока под вопросом.



Вместе с тем никуда не делись заказы и на хорошо зарекомендовавшую себя ранее продукцию завода — противоопухолевые препараты, которые и до коронавируса приносили «Биокаду» миллиарды. Кроме того, рост выручки в 2020-м — задел на рост в следующем году. К примеру, в компании отмечают, что большой вклад в увеличение продаж внес разработанный на предприятии и зарегистрированный летом 2020 года оригинальный препарат, который применяется для предупреждения развития цитокинового шторма (воспалительной реакции в организме) у больных с тяжелым течением вирусной пневмонии, вызванной COVID-19. Также в пресс-службе «Биокада» сообщили, что «важным достижением 2020 года стал вывод на рынок оригинальной молекулы разработки BIOCAD — препарата для терапии метастатической и неоперабельной меланомы, одной из самых страшных и агрессивных опухолей».

По данным пресс-службы ООО «НТФФ ПОЛИСАН», оборот компании в 2020 году увеличился примерно на 30% (против 6,3 млрд рублей в 2019-м). Лучше всего продавались противовирусный препарат «Циклоферон» и препарат «Реамберин», который применяется при пневмонии и борется с осложнениями. Новых продуктов «Полисан» не выпустил. Компания сосредоточилась на имеющемся портфеле и наращивала производство вышеупомянутых препаратов, востребованных в связи с пандемией COVID-19. «Мы, как и все, сталкивались с проблемами логистики. Удлинились сроки поставок расходных материалов из-за рубежа, иностранные специалисты не могли приехать для отладки новых единиц оборудования. Нас спасало то, что мы сами производим препараты от субстанции до готовой формы и тем самым минимизируем риски», — рассказал «Фонтанке» генеральный директор «Полисана» Дмитрий Борисов. По его словам, в 2020 году компания смогла полностью удовлетворить увеличивающиеся потребности производства.



Прирост выручки «ВЕРТЕКС» в 2020 году, по предварительным данным, может составить 36% (против 10,3 млрд рублей в 2019-м). Объём реализации производимых компанией антибиотиков, рекомендованных Минздравом для лечения осложнений COVID-19, за прошлый год вырос почти в 4 раза. На препарат с действующим веществом азитромицин в таблетках с дозировкой 500 мг пришлось около 13% продаж, а на препарат с левофлоксацином с такой же дозировкой и 10 таблетками в упаковке — 3,6%. Оба антибиотика показаны при «ковидных» осложнениях.

«В течение года компания включила в ассортимент более 40 новых позиций продукции, из них свыше 30 наименований лекарств», — сообщила «Фонтанке» пресс-служба фармкомпании «ВЕРТЕКС». Однако из-за приоритетной загрузки производства некоторые проекты, включая выпуск дженериков для лечения артериальной гипертензии (стойкого повышения артериального давления), пришлось отменить или перенести. В 2021 году ожидается завершение клинических испытаний двух оригинальных препаратов — кардиологического и дерматологического, а также 10 общетерапевтических дженериков.



Гендиректор и основатель ООО «Гротекс» Олег Жеребцов рассказал РБК, что в 2020 году рост его фармкомпании составит 60% (в сравнении с 8,3 млрд рублей в 2019-м). От комментариев для «Фонтанки» пресс-служба «Гротекс» отказалась. В портфеле компании антисептики, назальные спреи, глазные капли и другие растворы. Осенью прошлого года предприятие Solopharm (ООО «Гротекс») инвестировало 3,5 млрд рублей в строительство модульного завода по выпуску твёрдых лекарственных форм. Для уже действующего завода в своё время понадобилось 8 млрд рублей. По словам Жеребцова, в ближайшие четыре года Solopharm займётся разработками в области препаратов на базе антител, необходимых для лечения аутоиммунных патологий и онкологических заболеваний.

Еще один крупный игрок — ООО «Герофарм» заявляет, что способно обеспечить до 30% потребности России в инсулине, но пока по объемам выручки (6,4 млрд рублей) пребывает в четвертом десятке среди российских фармкомпаний. В 2020 году петербургский завод попытался, но не смог оспорить патент датской фирмы Novo Nordisk на инсулин деглудек (сверхдлительного действия).



Существенный вклад в выручку компании «Герофарм», по данным пресс-службы, внесли оригинальные препараты в области неврологии и офтальмологии, а также препараты уже упомянутого инсулина. «В условиях пандемии в новый формат была переведена работа по проведению клинических исследований лекарственных препаратов, которые стартовали до введения ограничительных мер. Одним из результатов стала регистрация инсулина аспарт (ультракороткого действия). До настоящего времени на рынке присутствовал только оригинальный препарат зарубежного производителя. Кроме того, в 2020 году портфель препаратов пополнился еще тремя наименованиями: генно-инженерным инсулином, пероральным (принимаемым через рот) противодиабетическим лекарственным средством и препаратом для лечения хронического простатита», — рассказали в пресс-службе.

Генеральный директор «Герофарм» Пётр Родионов назвал 2020 год не самым лучшим в истории компании. При этом отсутствие взрывного роста он объяснил тем, что его завод не занимается производством лекарств, рекомендованных при коронавирусе. Также Родионов отметил падение спроса на препараты, используемые в госпитальном сегменте, из-за того, что значительную часть года многие больницы ограничивали прием плановых больных. «Заделом на будущее» руководитель «Герофарма» считает производство новых препаратов инсулина и экспортные контракты.



Пандемия 2020 года помогла крупным фармпроизводителям хорошо заработать на средствах лечения и профилактики коронавируса. Но для многих компаний главные успехи ещё впереди: отечественная вакцина Sputnik V уже зарегистрирована в 17 странах, а значит, будет расти и её производство. К тому же заканчиваются испытания второй и третьей по счёту российской вакцины от COVID-19. А те компании, которым не выпадет случай бороться с коронавирусом, планируют выпуск десятков новых лекарств и препаратов, способных обеспечить в ближайшие годы петербургским заводам серьезный рост.

Маргарита Алеева, специально для «Фонтанки.ру»