Канада вслед за США признала «Русское имперское движение» из Петербурга террористической организацией

Канадские власти расширили список запрещённых в стране террористических организаций, добавив в него 13 новых участников. Среди вновь прибывших значится «Русское имперское движение», базирующиеся в Петербурге. Об этом 4 февраля в своём твиттере сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.
Помимо РИДа в перечне появились ещё три активные в США ультраправые группы, а также связанные с запрещёнными в РФ ИГ, «Аль-Каидой» и антииндийская группировка.
«Русское имперское движение» в апреле было признано запрещённой террористической организацией в США. В обоснование принятого решения координатор департамента заявил, что организация ответственна за серию терактов в шведском городе Гётеборг. Исполнители террористических атак якобы прошли 11-дневную подготовку на одной из двух тренировочных баз «Русского имперского движения» в Петербурге.
Напомним, РИД не входит в единый федеральный список организаций, признанных террористическими в соответствии с законодательством России. Однако его сайт и ряд номеров печатного издания признаны экстремистскими.
О том, что шведские националисты, взрывавшие бомбы в Гётеборге, и их русские «соратники» проходили подготовку в петербургской народной дружине, «Фонтанка» писала в 2017 году. Обучались в «Резерве», вероятно, на курсах «Партизан». Подробнее — в материале.