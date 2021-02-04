Канада вслед за США признала «Русское имперское движение» из Петербурга террористической организацией

Канадские власти расширили список запрещённых в стране террористических организаций, добавив в него 13 новых участников. Среди вновь прибывших значится «Русское имперское движение», базирующиеся в Петербурге. Об этом 4 февраля в своём твиттере сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.



Помимо РИДа в перечне появились ещё три активные в США ультраправые группы, а также связанные с запрещёнными в РФ ИГ, «Аль-Каидой» и антииндийская группировка.

«Русское имперское движение» в апреле было признано запрещённой террористической организацией в США. В обоснование принятого решения координатор департамента заявил, что организация ответственна за серию терактов в шведском городе Гётеборг. Исполнители террористических атак якобы прошли 11-дневную подготовку на одной из двух тренировочных баз «Русского имперского движения» в Петербурге.