Американский рэпер вставил себе в лоб бриллиант стоимостью 24 млн долларов
Американский рэпер Саймир Вудс, известный как Lil Uzi Vert, вставил себе в лоб бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов. Видео с итоговым результатом музыкант опубликовал в своем инстаграме.
Это редкий розовый камень весом 10 карат (около 2 граммов). По словам Вудса, он увидел драгоценный камень в 2017 году и сразу решил, что купит его. Копить пришлось четыре года. Выполнять операцию по имплантации должен был ювелир Эллиот Эллианте, известный по работе со многими знаменитостями.
Однако, судя по опубликованному видео, сложно сказать, была ли проведена настоящая операция или бриллиант просто приклеен. Тем не менее в социальных сетях теперь сравнивают рэпера с известным супергероем Вижном, у которого во лбу тоже был драгоценный камень.