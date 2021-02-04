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Минкультуры разрешило творческим вузам возвращаться к очным занятиям

Творческие вузы, подведомственные российскому министерству культуры, начиная с 8 февраля могут возобновить работу в очном формате.

«В соответствии с приказом Минкультуры России образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ведомства, могут возобновить реализацию образовательных программ в очной форме обучения с 8 февраля 2021 года», — цитирует ТАСС 3 февраля пресс-службу министерства.

Правда, принимая такое решение, руководство вуза должно учитывать санитарно-эпидемиологическую обстановку в конкретном регионе, отмечается в сообщении.

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