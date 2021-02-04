МР-катушка, полученная НМИЦ, — техническое не стационарное устройство, предназначенное для исследования коленного сустава. Её применяют и для исследования голеностопного сустава и стопы, локтевого сустава и кисти. Обошлось это оборудование более чем в 1,6 млн рублей, рассказали в благотворительном фонде.

Благотворительный фонд «Линия жизни» закупил оборудование для Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера . Благодаря современному высокоточному методу лучевой диагностики, расширились возможности по оказанию помощи юным пациентам — диагноз ставится быстрее, и лечение не приходится откладывать.

«До приобретения МР-катушки наши специалисты вынуждены были использовать альтернативный метод проведения диагностики. К сожалению, он давал не совсем чёткую картину о состоянии ребёнка, значительно уступал по качеству и точности», — говорит заведующий отделением лучевой диагностики Александр Мануев.



Такие исследования составляют порядка 60 % всех проводимых центром исследований. Оставшийся объём проводится с использованием других видов МР-катушек. За неимением такого оборудования центр был вынужден отправлять пациентов на другую площадку. Но в этом были свои сложности — большая их часть маломобильны. Это вызывало неудобства: период полной диагностики и постановки диагноза удлинялся, а значит, отодвигалось начало лечения.



Как рассказали в фонде, «Линия жизни» уже пятый год сотрудничает с НМИЦ. «При нашей поддержке для Центра приобретено различное высокотехнологичное оборудование. Мы одними из первых в России начали развивать не только адресную помощь детям, но и системную помощь. Это позволяет вылечить большее число детей и своевременно оснастить медицинские учреждения самым современным оборудованием», — говорит президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

