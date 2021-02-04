Благотворительный фонд «Линия жизни» закупил оборудование для Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени
МР-катушка, полученная НМИЦ, — техническое не стационарное устройство, предназначенное для исследования коленного сустава. Её применяют и для исследования голеностопного сустава и стопы, локтевого сустава и кисти. Обошлось это оборудование более чем в 1,6 млн рублей, рассказали в благотворительном фонде.
«До приобретения МР-катушки наши специалисты вынуждены были использовать альтернативный метод проведения диагностики. К сожалению, он давал не совсем чёткую картину о состоянии ребёнка, значительно уступал по качеству и точности», — говорит заведующий отделением лучевой диагностики Александр Мануев.
Такие исследования составляют порядка
Как рассказали в фонде, «Линия жизни» уже пятый год сотрудничает с НМИЦ. «При нашей поддержке для Центра приобретено различное высокотехнологичное оборудование. Мы одними из первых в России начали развивать не только адресную помощь детям, но и системную помощь. Это позволяет вылечить большее число детей и своевременно оснастить медицинские учреждения самым современным оборудованием», — говорит президент благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.
С начала января 2021 года, как только Центр имени