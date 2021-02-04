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Остались без салата. Роспотребнадзор арестовал 10 тонн овощей на базе в Петербурге

Северо-Западная таможня и Роспотребнадзор увезли с Калининской овощебазы грузовик овощей.

Как сообщает пресс-служба СЗТУ 4 февраля, совместно с коллегами из санитарно-эпидемиологического ведомства они осмотрели помещения одной из торгово-оптовых баз города в Калининском районе. Там нашли под сотню ящиков с шампиньонами, томатами и огурцами, у которых отсутствовала маркировка, подтверждающая страну происхождения.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления
Фото: Пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Общий вес обнаруженной продукции составил 10 194 килограмма.

Товар арестован должностными лицами Управления Роспотребнадзора.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

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Комментарии (3)

Земфира Вольская
Зато на Софийской овощебазе о проверках даже не слышно уже года два.Наверное все дело в том,что это государство в государстве.А как иначе?Ведь там полноправные хозяева - гости из солнечных дружественных президенту республик.Полиция к таким не заезжает.А вот вышестоящие органы где?Не знала,что все так плохо...
nuga
Что за лажа?Даже на фото видна маркировка на ящиках и она российских производителей.Если слепые,пусть берут зрячего для чтения надписей.
Anatolevich
Здравствуйте, дети! Тема сегодняшнего урока – «Откат». Кто мне скажет, что такое откат?
- Откат – это денежный эквивалент благодарности.
- А что такое тендер?
- Тендер – это чемпионат отрасли по откатам.
- Молодец, садись, шесть. Четыре тебе и два ты сам знаешь куда. Записываем условие задачи. У Вани было 5 яблок. По документам. По факту 3, а по договору 7. Вопрос: сколько яблок будет у того, кто проверяет Ванину хозяйственную деятельность? Следующий вопрос. Влияние родственных связей на коррупцию. Говори, Вовочка.
- Я не выучил.
- Садись, пять.
- Спасибо папа.
- Кто приведет мне примеры коррупции в истории? Никто не знает? Гоголь «Мертвых душ» сколько томов написал по документам? Два. А сдал? Один. Где второй? Сгорел! Теперь вы понимаете, почему у нас новый компьютерный класс сгорел? И почему спортзал скоро сгорит? И последний вопрос. Назовите мне идеальную отрасль.
- Нанотехнологии!
- Почему?
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