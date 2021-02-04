В статистике заражений коронавирусом в Петербурге — сразу минус почти 400. Город ушёл с первого места по стране

За последние сутки в Петербурге выявлен 1571 новый случай заболевания COVID-19, передаёт 4 февраля оперштаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения, вчера сообщалось о 1916 новых случаях, Петербург лидировал в списке городов по этому показателю.



Всего по России насчитали 16 714 новых заболевших COVID-19 (накануне их было 16 474). Москва с 2 095 вернула себе первое место в рейтинге по ежедневному приросту. Петербург же сегодня оказался на втором месте. За 24 часа в городе проверили на коронавирус 26 922 человека. С начала пандемии в Петербурге выявили уже 340 929 заразившихся.

