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В статистике заражений коронавирусом в Петербурге — сразу минус почти 400. Город ушёл с первого места по стране

За последние сутки в Петербурге выявлен 1571 новый случай заболевания COVID-19, передаёт 4 февраля оперштаб по борьбе с инфекцией. Для сравнения, вчера сообщалось о 1916 новых случаях, Петербург лидировал в списке городов по этому показателю.

Всего по России насчитали 16 714 новых заболевших COVID-19 (накануне их было 16 474). Москва с 2 095 вернула себе первое место в рейтинге по ежедневному приросту. Петербург же сегодня оказался на втором месте. За 24 часа в городе проверили на коронавирус 26 922 человека. С начала пандемии в Петербурге выявили уже 340 929 заразившихся.

Всего по стране насчитали уже 3 917 918 заболевших COVID-19. Большинство заразившихся россиян (3 389 91) смогли вылечиться, а для 75 205 он закончился летальным исходом.

В мире число случаев уже перевалило за 104 миллиона. Больше всего заболевших в Бразилии (9,3 миллиона), Индии (почти 10,8 миллиона) и США (почти 26,7 миллиона).

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Комментарии (3)

footballer13
1484-13835
1916-21275
1571-26922
Цифры походу рисуются от балды.
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