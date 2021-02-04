Средняя температура в 2020 году в России превысила норму на 3 градуса

Средняя температура на территории России в минувшем году оказалась выше нормы на три градуса.

Как сообщает 4 февраля «Российская газета», по предварительным данным Росгидромета, минувший год стал самым тёплым за период наблюдений как в среднем по стране, так и для ее европейской и азиатской частей.