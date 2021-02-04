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Средняя температура в 2020 году в России превысила норму на 3 градуса

Средняя температура на территории России в минувшем году оказалась выше нормы на три градуса.

Как сообщает 4 февраля «Российская газета», по предварительным данным Росгидромета, минувший год стал самым тёплым за период наблюдений как в среднем по стране, так и для ее европейской и азиатской частей.

«Это ощутимое превышение [на 3 градуса], если вспомнить, что предыдущее максимальное значение было 2,2 градуса в 2007 году: получается, сразу на 50 % предыдущего максимума было повышение», — объяснил заведующий отделом мониторинга и вероятностного прогноза климата Института глобального климата и экологии РАН Михаил Бардин (цитата РИА Новости).

Более чем на 7 градусов выше нормы оказались температуры в Западной Сибири, на юге Эвенкии и севере Иркутской области.

В России годовая температура превышала норму на 2 градуса или больше шесть лет за историю наблюдений. Причём четыре раза приходятся на период с 2015 года.

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