Петербурженка варила кашу, когда загорелся халат. Музыкальный колледж лишился старейшего педагога

Петербурженка получила смертельные ожоги во время приготовления ужина.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 февраля, накануне около десяти вечера в полицию поступил звонок от 49-летнего жителя улицы Ленина в Петроградском районе. Он сообщил, что пришёл домой после работы и обнаружил на кухне тело своей 84-летней матери. Женщина была окровавлена и со следами ожогов на руках и ногах.



По предварительной информации, погибшая, старейший педагог английского языка в одном из музыкально-педагогических колледжей Петербурга, готовила себе кашу и у неё загорелся халат. От полученных ожогов и болевого шока она скончалась.

