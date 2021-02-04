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Петербурженка варила кашу, когда загорелся халат. Музыкальный колледж лишился старейшего педагога

Петербурженка получила смертельные ожоги во время приготовления ужина.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 4 февраля, накануне около десяти вечера в полицию поступил звонок от 49-летнего жителя улицы Ленина в Петроградском районе. Он сообщил, что пришёл домой после работы и обнаружил на кухне тело своей 84-летней матери. Женщина была окровавлена и со следами ожогов на руках и ногах.

По предварительной информации, погибшая, старейший педагог английского языка в одном из музыкально-педагогических колледжей Петербурга, готовила себе кашу и у неё загорелся халат. От полученных ожогов и болевого шока она скончалась.

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Комментарии (6)

alex_k
не буду больше ничего варить в халате
pum//ka
Такими событиями ленту забивать одно удовольствие. Темы самые разные типа :"Сосульки упали с крыши в Купчино!"
Елена Владимирова
как-то всё это подозрительно.
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