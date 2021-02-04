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Инфекционист назвал три причины, почему некоторые люди не заражаются ковидом

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, даже если контактируют с заразными людьми. Причин для этого может быть несколько.

Как объясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, часть людей не восприимчива, например, к ВИЧ. «При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это ещё на этапе научной дискуссии», — сказал Вознесенский РИА Новости в интервью, опубликованном 4 февраля.

По его словам, одна из версий — это перенесённое заболевание, вызванное другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета. Вторая — другая вирусная инфекция, после которой у человека поднялся уровень интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к любым вирусам. Третья версия предполагает возможное существование местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой оболочки дыхательных путей.

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Комментарии (9)

swetlana.peshkowa
Всё просто. У некоторых людей настолько сильный умственный иммунитет, что у них ни одна извилина не пострадает, хоть от ковида, хоть от пьянки. Непрошибаемые!!!
O-o!
так о том и речь - граждане, берите приютских кошек домой, они крайне часто в плохих условиях улицы болеют своим, кошачьим коронавирусом - поделятся с вами немножко - готов иммунитет! Уже давно наука доказала - самые больные дети там, где максимально стерильно
Агроном аэродрома
С этим надо что-то делать! Вывести новую версию вируса, например. Аль британскую ввезти.. А то чё оне...
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