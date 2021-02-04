Инфекционист назвал три причины, почему некоторые люди не заражаются ковидом

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, даже если контактируют с заразными людьми. Причин для этого может быть несколько.
Как объясняет кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, часть людей не восприимчива, например, к ВИЧ. «При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это ещё на этапе научной дискуссии», — сказал Вознесенский РИА Новости в интервью, опубликованном 4 февраля.
По его словам, одна из версий — это перенесённое заболевание, вызванное другими коронавирусами, то есть наличие перекрестного иммунитета. Вторая — другая вирусная инфекция, после которой у человека поднялся уровень интерферонов. Если их очень много, то снижается восприимчивость к любым вирусам. Третья версия предполагает возможное существование местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой оболочки дыхательных путей.