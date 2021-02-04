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Гидрометцентр ожидает аномальные холода

Холод, скопившийся в тыловой части южного циклона, несёт морозную погоду на европейскую часть России.

Как сообщает 4 февраля «Российская газета», по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, заметное похолодание начнется с 5 февраля. К началу следующей недели ночные температуры больше будут напоминать январские. В понедельник, 8 февраля, в столичном регионе прогнозируется понижение ночной температуры до минус 25 градусов.

Похолодание будет довольно долгим и устойчивым. Для начала февраля такой холод — настоящая аномалия.

Регионы, расположенные южнее Москвы, засыплет снегом или зальёт дождями. Сильный снег ожидается и на севере — в Архангельской области.

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Комментарии (2)

Litl_m
У нас теперь все "аномально". Какая погода должна быть по их мнению зимой? +2? Аномально это минус 40 в Мск и СПБ, а не -25.
bluxer
У вас аномальная фиксация на темах. Как зацепитесь на что-то одно, так и пошло поехало.
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