Гидрометцентр ожидает аномальные холода

Холод, скопившийся в тыловой части южного циклона, несёт морозную погоду на европейскую часть России.
Как сообщает 4 февраля «Российская газета», по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, заметное похолодание начнется с 5 февраля. К началу следующей недели ночные температуры больше будут напоминать январские. В понедельник, 8 февраля, в столичном регионе прогнозируется понижение ночной температуры до минус 25 градусов.
Похолодание будет довольно долгим и устойчивым. Для начала февраля такой холод — настоящая аномалия.
Регионы, расположенные южнее Москвы, засыплет снегом или зальёт дождями. Сильный снег ожидается и на севере — в Архангельской области.