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Мороз пришёл в Петербург — уже минус 11 градусов

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В Санкт-Петербурге резко похолодало. И мороз будет постепенно набирать обороты.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 февраля ожидается облачная погода, небольшой снег, ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 12 градусов, днём же составит минус 8–10. На дорогах гололедица.

Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 15 до 0 градусов. Самое холодное 4 февраля зафиксировано в 1966 году, минус 37, а самое тёплое — в 1989 году, плюс 4, напоминает «Яндекс».

В ночь на 5 февраля в пригородах может быть до минус 18, а в ночь на 6-е — до минус 19 градусов. Погода — облачная с прояснениями.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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