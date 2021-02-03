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Американцы показали первый полет истребителя для гиперзвукового оружия

Американский тяжеловооруженный истребитель F-15EX Advanced Eagle совершил свой первый полет. Об этом 3 февраля сообщили в компании-производителе — корпорации Boeing.

Первый полет продлился 90 минут и признан успешным. В Boeing подчеркивают, что лётные испытания в ближайшее время продолжатся. Первые два истребителя должны добраться до ВВС США уже в марте 2021 года.

Модернизированный F-15EX сможет нести гиперзвуковое оружие и станет самым вооруженным истребителем в мире. На него собираются установить либо 22 ракеты класса «воздух-воздух», либо восемь ракет класса «воздух-воздух» и 28 корректируемых авиационных бомб.

Ранее сообщалось, что ВВС США заключили контракт с Boeing на поставку этих истребителей на сумму почти 23 млрд долларов.

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Комментарии (23)

OldObyvatel
Ничего у американцев не выйдет!
Они нас завлекали в лунную гонку, но Рогозин умный, он сразу раскусил их коварный план: "Да они сами не знают, для чего им Луна?"
Как, впрочем, и китайцы.
Теперь этот тяжелый истребитель. Дудки!
Мы мирные люди и денежки спустим на ремонт заплесневелого дворца.
Добро пожаловать в Геленджик!
Igor_VS
Вспоминаю Путинские мультики про чудо-юдо оружие. Вся элита в зале млела и потела в знак согласия. Прошло два или три года. Пу..., где обещанное? Что-то утонуло под архангельском, погубив Саровских инженеров и т.д.
Начальник, где наши деньги?
hal9000
чет получается один самолет стоит плюс минус 160 млн долларов..хм а стоит оно того ??там ничего особенного у него нет кроме увеличения массы полезной нагрузки...ерунда какая то...
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