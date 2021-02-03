Американский тяжеловооруженный истребитель F-15EX Advanced Eagle совершил свой первый полет. Об этом 3 февраля сообщили в компании-производителе — корпорации Boeing.
Первый полет продлился 90 минут и признан успешным. В Boeing подчеркивают, что лётные испытания в ближайшее время продолжатся. Первые два истребителя должны добраться до ВВС США уже в марте 2021 года.
Check out the #F15EX as it makes its historic first flight. F-15EX is built on a digital thread, allowing it to also serve as a testbed to incorporate future tech and capability for the @USAirForce. pic.twitter.com/6ulnxuy1fm— The Boeing Company (@Boeing) February 3, 2021
Модернизированный F-15EX сможет нести гиперзвуковое оружие и станет самым вооруженным истребителем в мире. На него собираются установить либо 22 ракеты класса «воздух-воздух», либо восемь ракет класса «воздух-воздух» и 28 корректируемых авиационных бомб.
Ранее сообщалось, что ВВС США заключили контракт с Boeing на поставку этих истребителей на сумму почти 23 млрд долларов.