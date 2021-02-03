Инвалид-чернобылец из Петербурга через Конституционный суд добился двух пенсий. Но остальных ждёт бюрократия

Тонкости казённых формулировок оставили без льгот жителя Петербурга, которому по закону положено особое пенсионное обеспечение как участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы получить второе пособие, пришлось дойти до Конституционного суда.

Как сказано в определении, опубликованном 3 февраля, с жалобой в КС обратился житель Петербурга Алексей Подвязников. В августе 1986 года он был призван на специальные военные сборы, и в течение без малого двух месяцев принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. У Подвязникова есть соответствующее удостоверение, а также документ, подтверждающий то, что он перенёс лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием.



По закону право на две пенсии — трудовую и по инвалидности — имеют военнослужащие, получившие инвалидность из-за военной травмы. При этом трудовую пенсию им начинают платить раньше общеустановленного пенсионного возраста: женщинам с 50 лет, а мужчинам с 55, при условии страхового стажа не менее 20 и 25 лет соответственно. Такой же порядок льгот федеральный законодатель распространяет на инвалидов-чернобыльцев, если они пострадали во время ликвидации аварии пусть даже были не военнослужащими, а в статусе военнообязанных.

Подвязникову в 2018 году установили бессрочную инвалидность II группы. Экспертный совет указал причину: «Заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС». По сути это верно, но, как оказалось, с буквой закона разошлось. Взглянув на формулировку, в УПФР в Петроградском районе объяснили, что права на вторую пенсию у мужчины нет. Петроградский райсуд, а потом и Горсуд согласились, что Подвязников к инвалидам вследствие военной травмы не относится. В передаче по инстанциям кассационных жалоб было отказано.

