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Инвалид-чернобылец из Петербурга через Конституционный суд добился двух пенсий. Но остальных ждёт бюрократия

Тонкости казённых формулировок оставили без льгот жителя Петербурга, которому по закону положено особое пенсионное обеспечение как участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Чтобы получить второе пособие, пришлось дойти до Конституционного суда.

Как сказано в определении, опубликованном 3 февраля, с жалобой в КС обратился житель Петербурга Алексей Подвязников. В августе 1986 года он был призван на специальные военные сборы, и в течение без малого двух месяцев принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. У Подвязникова есть соответствующее удостоверение, а также документ, подтверждающий то, что он перенёс лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием.

По закону право на две пенсии — трудовую и по инвалидности — имеют военнослужащие, получившие инвалидность из-за военной травмы. При этом трудовую пенсию им начинают платить раньше общеустановленного пенсионного возраста: женщинам с 50 лет, а мужчинам с 55, при условии страхового стажа не менее 20 и 25 лет соответственно. Такой же порядок льгот федеральный законодатель распространяет на инвалидов-чернобыльцев, если они пострадали во время ликвидации аварии пусть даже были не военнослужащими, а в статусе военнообязанных.

Подвязникову в 2018 году установили бессрочную инвалидность II группы. Экспертный совет указал причину: «Заболевание связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС». По сути это верно, но, как оказалось, с буквой закона разошлось. Взглянув на формулировку, в УПФР в Петроградском районе объяснили, что права на вторую пенсию у мужчины нет. Петроградский райсуд, а потом и Горсуд согласились, что Подвязников к инвалидам вследствие военной травмы не относится. В передаче по инстанциям кассационных жалоб было отказано.

Конституционный суд жалобу Подвязникова изучил, но к рассмотрению не принял, поскольку нормы законов не предполагают отказа в предоставлении ему двух пенсий. Вся загвоздка в причинах инвалидности, которые должны быть предельно точными.

«В рамках изучения дела КС РФ разослал запросы в различные государственные органы, что явилось катализатором проведения повторной медико-социальной экспертизы, изменившей формулировку причины инвалидности», — сообщили в пресс-службе суда. Теперь в графе причина указано: «Заболевание, полученное при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), связано с катастрофой на Чернобыльской АЭС». После этого ликвидатору последствий аварии начали начислять обе положенные пенсии.

Как объяснил «Фонтанке» адвокат Владислав Лапинский, который представлял интересы Подвязникова при обращении в КС, сложностей добавляет постановление правительства РФ, в котором прописаны правила признания инвалидом и причины инвалидности. По его словам, из них пять касаются чернобыльцев, при этом формулировки сходны. Таким образом, другим ликвидаторам, попавшим в такую же ситуацию, необходимо проходить повторную медико-социальную экспертизу и получать новое заключение с точной причиной инвалидности.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате самой крупной катастрофы в истории атомной энергетики радиоактивному заражению подверглась территория более чем в 200 тысяч квадратных километров. Из 30-километровой зоны эвакуировали больше 115 тысяч человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Фёдор Валентинович К.
Как так, почему в современном мире нужно доказывать такие мелочи, почему ликвидатор Чернобыля должен унижаться и ходить по судам
265025791
В Заоне о чернбыльцах, изданном при СССР, эти две пенсии предусматривались само собой и, более того, выплата, касающаяся ущерба, нанесенного радиацией, должна была быть не менее 7 МРОТ. Представьте - сколько это сейчас! Но Путин в начале 2000-х изуродовал Закон так, что чернобыльцы ничего толком и не получают. По сути, еще в начале своего разрушительного для России президенства, он нарушил Конституцию и переписал Закон, который переписывать не имел права. Как и многие другие законы, впрочем. Надеялся жить в шоколаде, а оказался в плесени. Жаль чернобыльцев - 90 % из них уже умерли в нищете и без лечения.
lev.malov
только в нашей стране наверно это может быть🤕
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