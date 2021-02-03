Власти Петербурга: Не нарушайте запрет на массовые мероприятия, и пандемия скорее закончится

«Для сохранения тренда на дальнейшее снижение эпидемии и скорейшего достижения ее самой низкой фазы, необходимо строго выполнять базовые противоэпидемические меры: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, а также не нарушать запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей. Активное участие граждан в прививочной кампании закрепит эффект противоэпидемических мер, принятых правительством города и предотвратит новые вспышки заболеваемости», — говорится в опубликованном 3 февраля отчете Межведомственного совета по противодействию COVID-19.

При этом в Смольном отметили, что несмотря на то, что интенсивность распространения инфекции замедляется, снижение пока не достигло минимального уровня, который регистрировался в августе 2020 года — в период между первой и второй волнами эпидемии.



«Если судить по показателям ежесуточной госпитализации взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями, то в августе 2020 года ежедневно фиксировалось в три раза меньше госпитализаций, чем сейчас (сейчас 549). С другой стороны, в декабре 2020 года — в период прохождения пика второй волны — ежедневная госпитализация была почти в 2 раза выше, чем наблюдается теперь», — отмечают в совете.



В то же время о летальной статистике в отчете ни слова. Согласно ей в России 3 февраля зарегистрированы 526 новых смертей. Каждая девятая — из Петербурга.

