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В Петербурге росгвардейцам «прилетели» китайские ножи и сюрикен ниндзя

В Петербурге в судебном порядке признали бесхозными конфискованные пять лет назад китайские ножи и сюрикен ниндзя. Забытое владельцем имущество досталось региональному управлению Росгвардии. Об этом 3 февраля сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Пулковская таможня СЗТУ (Северо-Западного таможенного управления. — Прим. Ред.) обратилась в Московский районный суд с просьбой признать бесхозными и обратить в государственную собственность три клинка чёрного цвета в кожаных ножнах, а также металлическую восьмиконечную звезду с заострёнными наконечниками, иероглифами и надписью «Kohga Ninja». Судя по описанию последней, речь идёт о сюрикене — метательном холодном оружии японских ниндзя.

Указанные предметы, маркировка на которых гласила, что они изготовлены в Китае, пять лет назад были изъяты в городском аэропорту у гражданина Таджикистана. В ходе экспертизы было установлено, что они относятся к категории изделий хозяйственно-бытового назначения. Их владельцу направили уведомление о возврате, но он так и не объявился.

Суд удовлетворил заявление таможенников. Бесхозное имущество было передано региональному управлению Росгвардии.

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Комментарии (4)

Kruger
Жуть. Теперь на митингах Росгвардейцы будут вооружены как ниндзя.
old_rat
Сюрикен хозяйственно-бытового назначения :-) Суши резать или из под ногтей грязь выковыривать? :-)
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