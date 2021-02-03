В Петербурге росгвардейцам «прилетели» китайские ножи и сюрикен ниндзя

В Петербурге в судебном порядке признали бесхозными конфискованные пять лет назад китайские ножи и сюрикен ниндзя. Забытое владельцем имущество досталось региональному управлению Росгвардии. Об этом 3 февраля сообщает Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.



Пулковская таможня СЗТУ (Северо-Западного таможенного управления. — Прим. Ред.) обратилась в Московский районный суд с просьбой признать бесхозными и обратить в государственную собственность три клинка чёрного цвета в кожаных ножнах, а также металлическую восьмиконечную звезду с заострёнными наконечниками, иероглифами и надписью «Kohga Ninja». Судя по описанию последней, речь идёт о сюрикене — метательном холодном оружии японских ниндзя.