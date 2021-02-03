В Минцифры предложили вывести геолокацию из-под тайны связи

Минцифры РФ разработало законопроект, согласно которому из-под тайны связи могут вывести данные о местоположении мобильного телефона абонента. Власти объясняют своё стремление тем, что это поможет искать пропавших людей.
Как сообщает ТАСС 3 февраля, министерство хочет внести изменения в статью 63, согласно которой тайна связи — гарантированное право гражданина. Третьим лицам их передавать можно только по решению суда на основании федеральных законов. Минцифры предлагает внести пункт о том, что «сведения, которые используются в средствах связи, не являющихся пользовательским оборудованием и содержащие данные об объемах и стоимости оказанных услуг связи, могут передаваться без судебного решения только по запросу органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Это же касается и сведений радиоэлектронных средств (РЭС) оператора связи о геолокации смартфонов», уточняет агентство.
Операторы связи обязаны обеспечивать тайну координат абонентских устройств. Глава Минцифры Олег Иванов поясняет, что органы, которые занимаются оперативно-разыскной деятельностью, данные о геолокации получить быстро сейчас не могут, что снижает шансы найти пропавших людей, когда «счет идет на часы».
Этот законопроект является частью федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» нацпрограммы «Цифровая экономика». Ему ещё предстоит пройти через федеральные органы исполнительной власти и общественные слушания.