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Эксперты ВОЗ посетили ту самую лабораторию высшего уровня биобезопасности в Ухане, которую подозревали в утечке

Международная группа специалистов ВОЗ, которая приехала в Ухань для изучения причины возникновения коронавируса, 3 февраля посетила лабораторию высшего уровня биологической безопасности (BSL-4 или P4) Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Представители Всемирной организации здравоохранения ознакомились с исследованиями и мерами безопасности лаборатории. Также одной из тем стало международное научное сотрудничество и совместные усилия в борьбе с COVID-19.

Ещё в начале эпидемии одной из версий появления коронавируса была утечка из уханьской лаборатории. Власти Китая её опровергли.

Россию в группе экспертов ВОЗ представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков. Сидя на карантине по приезде в Китай, он рассказал «Фонтанке», какой именно факт «биографии» нового коронавируса надо выяснить, чтобы понять, чего ожидать от него в будущем.

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Комментарии (3)

altnec
Так пони аю, что главред взял на себя ответственность за эту ни о чём статью, или он кого-то выберет в дерьмо?
Вот же сука.
Andy Worholl
Саррррочка...у нас закончились все запасы, мы к тябе, за добавкой...насыпь ковидлы...
Mimic
По горячим следам, так сказать.
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