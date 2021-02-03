Эксперты ВОЗ посетили ту самую лабораторию высшего уровня биобезопасности в Ухане, которую подозревали в утечке

Международная группа специалистов ВОЗ, которая приехала в Ухань для изучения причины возникновения коронавируса, 3 февраля посетила лабораторию высшего уровня биологической безопасности (BSL-4 или P4) Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский телеканал CGTN.
Представители Всемирной организации здравоохранения ознакомились с исследованиями и мерами безопасности лаборатории. Также одной из тем стало международное научное сотрудничество и совместные усилия в борьбе с COVID-19.
Ещё в начале эпидемии одной из версий появления коронавируса была утечка из уханьской лаборатории. Власти Китая её опровергли.
Россию в группе экспертов ВОЗ представляет замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Владимир Дедков. Сидя на карантине по приезде в Китай, он рассказал «Фонтанке», какой именно факт «биографии» нового коронавируса надо выяснить, чтобы понять, чего ожидать от него в будущем.