Эксперты ВОЗ посетили ту самую лабораторию высшего уровня биобезопасности в Ухане, которую подозревали в утечке

Международная группа специалистов ВОЗ, которая приехала в Ухань для изучения причины возникновения коронавируса, 3 февраля посетила лабораторию высшего уровня биологической безопасности (BSL-4 или P4) Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайский телеканал CGTN.

Представители Всемирной организации здравоохранения ознакомились с исследованиями и мерами безопасности лаборатории. Также одной из тем стало международное научное сотрудничество и совместные усилия в борьбе с COVID-19.