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Пожарная машина сбила пенсионерку на пересечении Ленинского и Кузнецова

Пожилая женщина попала под колёса спецтехники в Красносельском районе Петербурга вечером 3 февраля. Её сбила спешащая на вызов пожарная машина. В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с места ДТП.

Дорожное происшествии «Фонтанке» прокомментировали в городском управлении МЧС.

«В 17:40 поступила информация о том, что на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова при следовании на пожар с включёнными специальными сигналами (на запрещённый сигнал светофора) пожарная автоцистерна 41 ПСЧ совершила наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пострадала женщина 1948 года рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована», — сообщили изданию в ведомстве. Информацию о пострадавшей также подтвердили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В городском управлении МЧС добавили, что пожарная машина следовала по заявке о горящем автомобиле по адресу: Ленинский проспект, 74. В ведомстве подчеркнули, что по факту случившегося проводится проверка.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

Dima79
Фонтанка, а можно опубликовать ответ МЧС по результатам проверки, или как всегда, новость есть, продолжения не будет?
LEV65
Почему-то пешики считают, что сирена к ним отношения не имеет....
Alex000
Удивительно легко отделалась. По видео кажется, что всё.
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