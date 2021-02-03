Пожилая женщина попала под колёса спецтехники в Красносельском районе Петербурга вечером 3 февраля. Её сбила спешащая на вызов пожарная машина. В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись с места ДТП.
Дорожное происшествии «Фонтанке» прокомментировали в городском управлении МЧС.
«В 17:40 поступила информация о том, что на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова при следовании на пожар с включёнными специальными сигналами (на запрещённый сигнал светофора) пожарная автоцистерна 41 ПСЧ совершила наезд на пешехода на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пострадала женщина 1948 года рождения, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована», — сообщили изданию в ведомстве. Информацию о пострадавшей также подтвердили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
В городском управлении МЧС добавили, что пожарная машина следовала по заявке о горящем автомобиле по адресу: Ленинский проспект, 74. В ведомстве подчеркнули, что по факту случившегося проводится проверка.