У черных макак Черри и Жоржа в Ленинградском зоопарке родился детеныш. Малыша, которому всего месяц, показали в петербургском зверинце, а также объявили конкурс на лучшее имя для него.



Фото и видео с детенышем Черри и Жоржа были опубликованы 3 февраля на страницах зоопарка в Instagram и «ВКонтакте». Родился малыш под Новый год — 27 декабря. Обычно детеныши обезьян долго не отходят от матери, висят на ней, цепляясь за шерсть, но этот любопытный и бойкий кроха уже в месячном возрасте бегает по вольеру и даже пытается пробовать пищу под строгим надзором матери, отмечают сотрудники.