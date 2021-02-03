У черных макак Черри и Жоржа в Ленинградском зоопарке родился детеныш. Малыша, которому всего месяц, показали в петербургском зверинце, а также объявили конкурс на лучшее имя для него.
Фото и видео с детенышем Черри и Жоржа были опубликованы 3 февраля на страницах зоопарка в Instagram и «ВКонтакте». Родился малыш под Новый год — 27 декабря. Обычно детеныши обезьян долго не отходят от матери, висят на ней, цепляясь за шерсть, но этот любопытный и бойкий кроха уже в месячном возрасте бегает по вольеру и даже пытается пробовать пищу под строгим надзором матери, отмечают сотрудники.
Это уже второй детеныш Черри и Жоржа. В мае 2019 года у них родилась самочка Ная. И хоть ей всего полтора года, она уже пытается нянчиться с новорожденным братом. Активно участвуют в воспитании и другие члены семьи: самочки Мишель, Мира и Тутси.
По традиции зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для макака. Рядом с вольером разместили ящик, куда до 18 февраля посетители могут опустить записку со своим вариантом. Победителя объявят 20 февраля.
«Этот любознательный и проворный детёныш — мальчик. Мы надеемся, что имя будет соответствовать его характеру», — добавляют в зоопарке.