В Петербурге пропал юрист, который вёл банкротство компании байкера Ерёмы. Фирма была подрядчиком «Газпрома» в деле о «пропавшей трубе»

В Петербурге бесследно исчез 37-летний арбитражный управляющий Станислав Чесноков, который занимался банкротством скандально известной компании по делу о «пропавшей» трубе «Газпрома» на 1,7 млрд. Как пишет 47news, в ночь на 3 февраля в полицию Красногвардейского района с заявлением о пропаже обратилась его жена. По её словам, Чесноков вышел накануне из дома в четыре часа дня. Супруге он сказал, что идёт на встречу в Полюстровском парке неподалёку, с кем именно — не уточнил. Через 10 минут его телефон был отключен. На вопросы о ссорах с мужем заявительница ответила отрицательно.

Издание характеризует Чеснокова как социального и непьющего. Внимание привлекает его деятельность. Юрист является конкурсным управляющим компании «Омега», которая по заказу «Газпрома» должна была построить газопровод до Приозерска. Работы на сумму 1,7 млрд рублей были полностью оплачены и приняты, но по факту трубу так и не проложили. О пропаже стало известно даже президенту. «Газпром», потеряв большие деньги, через суд потребовал включить в реестр требований кредиторов «Омеги». В отношении директора «Омеги» Виталия Ермолаева в 2018 году возбудили дело о мошенничестве. 39-летний Ермолаев, известный как байкер Ерема, был допрошен, но отпущен. О деле больше не было слышно. На контакт с конкурсным управляющим Ермолаев не шёл, информации об имуществе компании не было, как и документации фирмы. Как рассказывал сам Чесноков, он просил компетентные органы проверить наличие признаков преднамеренного банкротства, но в возбуждении уголовного дела было отказано. В Арбитражном суде продолжаются слушания о банкротстве «Омеги», следующее назначено на 9 февраля.