Петербуржцы прислали больше 800 идей для проекта «Твой бюджет — 2021». Просят второй аэропорт, гоночную трассу «Формулы-1» и сквер в память о фильме «Брат»

Петербуржцы подали уже более 800 заявок на проект «Твой бюджет — 2021», сообщили 3 февраля в комитете финансов. До конца конкурса остается чуть меньше двух недель. Пока одних петербуржцев заботит благоустройство скверов и создание велодорожек, другие уже предложили построить в городе второй аэропорт, висячий мост и гоночную трассу уровня «Формулы-1».
В Невском районе, например, просят выделить средства на висячий мост через реку Утку, чтобы связать жилой массив со школой; в Красногвардейском — на гоночную трассу уровня «Формулы-1». В Петроградском предлагают установить колесо обозрения Petersburg Eye — по образу лондонского колеса обозрения; в Василеостровском — организовать блошиный рынок и разбить сквер в память о фильме «Брат». От Центрального района поступила инициатива открыть музей Сергея Довлатова.
Житель Московского района хочет заменить все вывески на зданиях на стильные, оформленные в петербургских традициях; в Петроградском говорят о необходимости открыть кромку набережной Тучкова буяна, чтобы люди могли гулять у воды, пока идет строительство парка. От Курортного района поступила заявка на локальный аэропорт с намывом вдоль дамбы и на памятник «Героям-инопланетянам» — «для воспитания уважения и взаимопонимания между людьми разных наций, культур, философий и цивилизаций». Есть и банальное предложение увеличить в городе число общественных туалетов.
Прием заявок на проект «Твой бюджет — 2021» стартовал 15 января и продлится до 15 февраля. Горожане предлагают свои инициативы по изменению района и города и, пройдя определенные этапы, могут получить на их реализацию до 15 млн рублей. Победителями отборочного этапа станут 6 районов с наибольшим числом предложений. Пока лидируют Красногвардейский, Кронштадтский, Московский, Фрунзенский, Центральный и Невский. Выборгский, Калининский, Кировский, Красносельский, Приморский и Пушкинский районы, которые вышли в финал проекта в 2020 году, в 2021-м в нем не участвуют и занимаются реализацией инициатив-победителей.
«Твой бюджет» — проект комитета финансов Петербурга. Цель инициативы — с помощью соучаствующего бюджетирования привлечь горожан для решения, на какие именно цели потратить средства. Проект реализуется с 2016 года. В 2019-м запустили аналогичный пилотный проект для школьников.