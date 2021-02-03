Петербуржцы прислали больше 800 идей для проекта «Твой бюджет — 2021». Просят второй аэропорт, гоночную трассу «Формулы-1» и сквер в память о фильме «Брат»

Петербуржцы подали уже более 800 заявок на проект «Твой бюджет — 2021», сообщили 3 февраля в комитете финансов. До конца конкурса остается чуть меньше двух недель. Пока одних петербуржцев заботит благоустройство скверов и создание велодорожек, другие уже предложили построить в городе второй аэропорт, висячий мост и гоночную трассу уровня «Формулы-1».



В Невском районе, например, просят выделить средства на висячий мост через реку Утку, чтобы связать жилой массив со школой; в Красногвардейском — на гоночную трассу уровня «Формулы-1». В Петроградском предлагают установить колесо обозрения Petersburg Eye — по образу лондонского колеса обозрения; в Василеостровском — организовать блошиный рынок и разбить сквер в память о фильме «Брат». От Центрального района поступила инициатива открыть музей Сергея Довлатова.