Водитель без прав сдавал задом по парковке на Фучика и сбил 82-летнюю женщину. Суд дал ему 3 года условно

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор автомобилисту, который летом 2019 года сбил на парковке женщину. Машиной он управлял, не имея на то прав.



Как сообщает 3 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 22 июля 2019 года подсудимый управлял автомобилем Hyundai XG, принадлежащим другому гражданину, хотя был лишен водительских прав. Около 16:20 на парковке у дома 8 по улице Фучика мужчина остановился, а затем возобновил движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра.