Водитель без прав сдавал задом по парковке на Фучика и сбил 82-летнюю женщину. Суд дал ему 3 года условно

Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор автомобилисту, который летом 2019 года сбил на парковке женщину. Машиной он управлял, не имея на то прав.
Как сообщает 3 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 22 июля 2019 года подсудимый управлял автомобилем Hyundai XG, принадлежащим другому гражданину, хотя был лишен водительских прав. Около 16:20 на парковке у дома 8 по улице Фучика мужчина остановился, а затем возобновил движение задним ходом, не убедившись в безопасности маневра.
В результате на скорости 5–10 км/ч он сбил 82-летнюю женщину, которая шла по территории парковки в попутном направлении. Пенсионерка получила тяжелые травмы. Водитель же, не сообщив в полицию, скрылся с места ДТП.
Суд признал мужчину виновным по п. б ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и сопряженное с оставлением места ДТП) и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и лишением прав на 2 года. Также с виновника взыскали 98 500 рублей возмещения материального ущерба и 250 000 рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.