Петлюра попытался отсудить четверть миллиона за концерт в Ледовом, в котором не участвовал. Заплатил больше, чем выиграл

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 3 февраля, ответчиком по иску Петлюры стало ООО «Матрешка Концертс». 23 ноября 2019 года компания организовала в Ледовом концерт «Легенды русского шансона 2», зрителям обещали любимые хиты в исполнении известных групп. Их, если верить афише, было с десяток, в том числе «В.Петлюра».

Музыкант Виктор Петлюра, который последние годы выступает под псевдонимом Виктор Дорин, отсудил компенсацию за концерт, который мог разочаровать его поклонников в Петербурге. Исполнитель был на афише, но не на сцене.

Истец настаивает, что на сцену не выходил и не собирался, поскольку никаких гражданско-правовых отношений с «Матрёшкой» у него не было, и именем Петлюры воспользовались с нарушением его прав.

Моральные ущерб артист оценил в 250 тысяч рублей, плюс потребовал ещё 50 тысяч, которые ему пришлось потратить на услуги представителя. Ответчик иск не признал, заявив, что имя Петлюры в анонсе концерта никаких последствий на него не навлекло.

Фрунзенский суд, рассмотрев иск, удовлетворил требования частично. В пользу Виктора Петлюры решено взыскать с «Матрёшки» 20 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 300 тысяч на оплату госпошлины. Подтвердить траты на представителя музыкант не смог, в их компенсации ему отказано.

Виктор Петлюра — представитель русского шансона. Первый альбом записал в 1999-м, самыми популярными песнями считаются «Дембеля», «Свет», «Голуби», «Сын прокурора». Примерно с 2015 года выступает под псевдонимом Дорин. Этим, как объяснял в прессе, начал новый этап карьеры.