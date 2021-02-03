Отданные под коронавирус стационары Петербурга начнут возвращаться к плановой работе с 8 февраля

«На сегодняшнее утро в городе свободен 41% коек, предназначенных для больных с коронавирусом. С начала следующей недели планируем перевод части этого коечного фонда в штатный режим работы», — приводит слова губернатора Александра Беглова на встрече оперштаба РФ 3 февраля пресс-служба Смольного.

С 8 февраля стационары города начнут возвращаться к плановому приему больных. Переход к привычному формату работы обусловлен снижением заболеваемости в городе и освобождением более 40% отданных под пациентов с коронавирусом коек.

Со ссылкой на Роспотребнадзор власти подчеркнули, что за неделю число новых случаев заболевания уменьшилось на 19%, в больницы пациенты с COVID-19 стали попадать на 7% реже.

«В связи с этим с 8 февраля планируется перевести 588 коек городской Мариинской больницы на приём плановых больных. Для лечения пациентов с коронавирусом оставят 92 койки. Также со следующей недели 198 коек хирургического корпуса Детской городской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова вернутся в штатный режим работы. Для инфекционных пациентов в этой больнице пока оставят 362 койки. На приём плановых пациентов перейдет Нейрохирургический институт имени профессора Поленова — подразделение НИМЦ имени Алмазова», — перечислили в Смольном.

В штатный режим работы будут возвращать, прежде всего, федеральные медучреждения.

Сейчас в Петербурге пациентов с COVID-19 и пневмониями принимают 17 городских и 8 федеральных стационаров. Всего развёрнуто 12 538 инфекционных коек.