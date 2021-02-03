Джефф Безос уйдёт с поста гендиректора Amazon, но не перестанет участвовать в делах компании

Самый богатый человек в мире Джефф Безос оставит пост генерального директора Amazon, основанного им ещё в июне 1994 года, сообщает 2 февраля пресс-служба компании.



«Как бы удобно вы ни сели, нога все равно затечет» — говорил далай-лама о необходимости перемен в жизни каждого человека. Вот и основатель одной из самых успешных в мире компаний решил поменять положение. В третьем квартале 2021 года Джефф Безос займет пост исполнительного председателя совета директоров, а на его место встанет нынешний глава Amazon Web Services Энди Ясси. В письме сотрудникам, фрагмент которого приводит CNBC, Безос заявил, что намерен сосредоточиться на новых продуктах и инициативах, а также выразил доверие своему коллеге Энди Ясси. Финансовый директор Amazon Брайан Олсавский рассказал СМИ, что решение о смене руководства обсуждалось с советом директоров и что Безос останется вовлечённым в дела компании.