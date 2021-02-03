FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -10
75.91р91.63р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

«Солярис» на Санкт-Петербургском шоссе оседлал отбойник и покатился по нему, как по рельсу

«Памятник слабоумию и отваге», по словам горожан, соорудил неловкий водитель в Петербурге 3 февраля.

На Санкт-Петербургском шоссе в Стрельне «Хёндэ Солярис» с хабаровскими номерами «не вписался в поворот и оседлал отбойник» на мосту через реку Стрелку, сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

Местные жители говорят, что перед поворотом установлен знак, ограничивающий скорость до 40 км/ч, однако подобные ДТП там не редкость.

Сегодня, впрочем, водителям непросто. После сильного снегопада пробки в Петербурге утром достигли небывалых 9 баллов, очевидцы рассказывали о множестве аварий.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

263836471
Вот уж точно кто-то тут уже раньше подметил, что "солярис" - это диагноз!
Alex000
Это ж МОНОРЕЛЬС!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний