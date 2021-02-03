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У HBO вышел трейлер сериала с супергероями Викторианской эпохи. Леди заламывают руки джентльменам и кидаются огнем

Британки Викторианской эпохи становятся супергероинями и осваивают магические силы в трейлере сериала «Невероятные». Ролик выложен на YouTube-канале онлайн-кинотеатра «Амедиатека».

Согласно синопсису на сайте HBO, в последние годы правления королевы Виктории в Лондоне начинают появляться «одарённые»: люди с невероятными способностями, преимущественно — женщины. В рядах супергероинь XIX века оказываются изобретательница Пенанс Адер (Энн Скелли) и её подруга Амалия Тру (Лаура Доннелли). Вместе они борются с противниками, пытаются изменить мир и одновременно убедить окружающих, что сверхспособности не представляют угрозы для обывателей.

Режиссером сериала выступил Джосс Уидон («Мстители», «Кукольный дом», «Баффи — истребительница вампиров»), исполнительным продюсером — Филиппа Гослетт («Отголоски прошлого»). Съёмки проходили в Лондоне с 2019 года, «Фонтанка» анонсировала их начало летом 2018 года. Сериал выйдет на HBO в апреле 2021 года.

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Комментарии (1)

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