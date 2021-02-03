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100 дней на спасение. Трёхлетнему Артёму нужно дорогое лекарство

У трёхлетнего Артёма нейробластома правого надпочечника 4-й стадии. Он уже прошёл курсы химиотерапии и ТКМ. Теперь, чтобы повысить шансы на выздоровление, ему необходима иммунотерапия не зарегистрированным в России и очень дорогим препаратом.

Артём Колесниченко, 3 года.

Нейробластома правого надпочечника, 4-я стадия. Состояние после пересадки костного мозга.

Спасёт иммунотерапия. Требуется лекарственный препарат. Не хватает 1 241 000 руб.

Ещё в начале прошлого лета 3-летний Артёмка был активным и любознательным мальчишкой, но 10 июля 2020 года для малыша и его мамы всё изменилось: у мальчика диагностировали рак в 4-й стадии — недифференцированная нейробластома правого надпочечника.

«О болезни никто и не подозревал, пока мой сын, любознательный и шустрый мальчишка, не начал угасать прямо на глазах: он практически перестал есть и пить, на лбу появилась шишка, Артём стал прихрамывать. Мы обратились к врачу. УЗИ показало, что в надпочечнике опухоль уже довольно больших размеров, которая дала метастазы в печень. За последние полгода мой малыш прошёл шесть блоков химиотерапии, особенно тяжело дался первый блок — он сильно потерял в весе, почти ничего не ел и не пил, а постоянная тошнота не прекращалась. Долгое время отказывался вставать на ножки и уж тем более ходить. Но мой сын был настроен по-боевому, и мы справились со всеми трудностями и продолжаем бороться», — рассказывает мама Артёма.

Помимо химиотерапии Артёму была проведена пересадка костного мозга. Сейчас ему необходима иммунотерапия, которая повысит шансы на выздоровление. Для этого необходим препарат, разрешённый к применению, но не зарегистрированный в России, — динутуксимаб бета. Его стоимость колоссальна — более 200 тысяч евро. Эту сумму необходимо родителям собрать менее чем за 100 дней. Именно столько времени осталось до прохождения иммунотерапии.

Родители Артёма обратились в петербургский благотворительный фонд «Помощь», который открыл сбор средств.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Санкт-Петербургский благотворительный фонд социальной поддержки и охраны здоровья граждан «Помощь» основан в 2017 году. Оказывает помощь взрослым и детям с тяжёлыми заболеваниями, малообеспеченным семьям, а также людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Реализует проекты: «Здоровое детство», направленный на улучшение качества жизни семей, в которых имеются дети с заболеваниями ДЦП, с расстройством аутистического спектра, с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями; «Адресная помощь» по улучшению материального состояния, бытовых условий и лечения серьёзных заболеваний социально незащищенных групп населения; «Заветное желание», направленный на воплощение в жизнь желаний неизлечимо больных детей и взрослых.

За время существования фонд оказал поддержку 200 семьям по всей России.

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Комментарии (2)

netty_90
У собственника дворца думаю точно есть деньги для помощи детям.
260667591
А НДФЛ не на эти цели подняли?
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