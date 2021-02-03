100 дней на спасение. Трёхлетнему Артёму нужно дорогое лекарство

Артём Колесниченко, 3 года.



Нейробластома правого надпочечника, 4-я стадия. Состояние после пересадки костного мозга.



Спасёт иммунотерапия. Требуется лекарственный препарат. Не хватает 1 241 000 руб.



Ещё в начале прошлого лета 3-летний Артёмка был активным и любознательным мальчишкой, но 10 июля 2020 года для малыша и его мамы всё изменилось: у мальчика диагностировали рак в 4-й стадии — недифференцированная нейробластома правого надпочечника.



«О болезни никто и не подозревал, пока мой сын, любознательный и шустрый мальчишка, не начал угасать прямо на глазах: он практически перестал есть и пить, на лбу появилась шишка, Артём стал прихрамывать. Мы обратились к врачу. УЗИ показало, что в надпочечнике опухоль уже довольно больших размеров, которая дала метастазы в печень. За последние полгода мой малыш прошёл шесть блоков химиотерапии, особенно тяжело дался первый блок — он сильно потерял в весе, почти ничего не ел и не пил, а постоянная тошнота не прекращалась. Долгое время отказывался вставать на ножки и уж тем более ходить. Но мой сын был настроен по-боевому, и мы справились со всеми трудностями и продолжаем бороться», — рассказывает мама Артёма.

