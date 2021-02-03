Condé Nast Россия выпустил релиз о кадровых перестановках в своих главных журналах. Ксения Соловьёва, которая 10 лет бессменно возглавляла главный российский журнал о светской жизни Tatler, назначена главным редактором Vogue Россия. Маша Фёдорова, которая два года назад пришла в Vogue из журнала Glamour, «приняла решение покинуть компанию».
Сама Федорова свой уход прокомментировала на своей странице в Instagram почти по-ельцински: «Я устала. Я ушла».
По слухам, Фёдоровой были недовольны в издательском доме из-за плохих продаж журнала. По тем же причинам в своё время ушла и её предшественница — Виктория Давыдова. Ранее она села на место самого известного редактора российского Vogue — Алёны Долецкой, но достичь её рабочих показателей не смогла.
Ксения Соловьёва начала работать в Condé Nast в 2007 году в качестве директора отдела красоты журнала Tatler. Достаточно быстро она стала заместителем главного редактора, а в 2010-м возглавила издание. Под её руководством Tatler стал одним из самых читаемых и цитируемых глянцевых журналов в России. Он также был коммерчески успешным мультимедийным брендом с аудиторией свыше трех миллионов читателей.
Анита Гиговская, президент и генеральный директор Condé Nast Россия, представляя Соловьёву уже как редактора Vogue, заявила, что она должна привнести в русское издание журналов «много новых смыслов».
Кто займет освободившееся кресло в Tatler Россия — пока остаётся тайной. В светской тусовке пока называют одного возможного преемника - стилиста Влада Лисовца.