Condé Nast Россия выпустил релиз о кадровых перестановках в своих главных журналах. Ксения Соловьёва, которая 10 лет бессменно возглавляла главный российский журнал о светской жизни Tatler, назначена главным редактором Vogue Россия. Маша Фёдорова, которая два года назад пришла в Vogue из журнала Glamour, «приняла решение покинуть компанию».

Сама Федорова свой уход прокомментировала на своей странице в Instagram почти по-ельцински: «Я устала. Я ушла».

По слухам, Фёдоровой были недовольны в издательском доме из-за плохих продаж журнала. По тем же причинам в своё время ушла и её предшественница — Виктория Давыдова. Ранее она села на место самого известного редактора российского Vogue — Алёны Долецкой, но достичь её рабочих показателей не смогла.

