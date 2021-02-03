В Питере — пить дольше. Оборот петербургских баров после отмены запрета работы в ночное время вырос на треть

Оборот петербургских баров, ночных клубов и дискотек в первые три дня после официального смягчения ограничений вырос на 34 % , подсчитал эквайринговый бизнес ВТБ 3 февраля.

При этом количество транзакций увеличилось на 32 % к предыдущему уик-энду. Для сравнения, в Москве оборот баров вырос на 40 % к предыдущим выходным, а количество транзакций в них — на треть.

Изменение в 121-е постановление, отменившее запрет на работу с 23:00 до 6:00, вступило в силу 30 января.

Оборот развлекательных заведений общепита, работающих в том числе по ночам, по оценкам ВТБ, продолжит расти по мере стабилизации эпидемиологической обстановки в столицах и приближения к весне, которая традиционно вызывает рост интереса к данной индустрии.