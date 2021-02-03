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В парке на севере Петербурга нашли замерзшего мужчину

Замерзшее тело мужчины нашёл гулявший в парке усадьбы Орловых-Денисовых петербуржец.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 февраля, звонок с сообщением о страшной находке поступил в полицию Приморского района накануне около часа дня. 47-летний житель Коломяг сообщил, что гулял в парке и нашёл тело мужчины, который лежал лицом в землю и был запорошен снегом.

На погибшем были чёрные брюки и куртка, надетая на футболку.

По предварительной информации, полиция установила личность погибшего — им оказался 63-летний житель Парашютной улицы, который пропал 29 января.

Причина его смерти устанавливается.

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Комментарии (2)

Павелко Алексей
Извините за то , что не в тему, но всегда поражало то, что улица названа Парашютной.Не в честь Парашютистов, а в честь предмета - парашюта
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