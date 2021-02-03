Задержанным в марте мужчинам, которых обвиняют в обмане пожилых петербуржцев, вменяют новые эпизоды. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Троица приходила к пенсионерам под видом соцработников, общий ущерб, нанесённый пострадавшим, почти достиг 4 млн рублей.

9 марта 2020 года в парадной на Гаванской сотрудники полиции задержали трёх граждан. Они, по версии оперативников, приходили домой к пенсионерам под видом работников ПФР и под разными предлогами брали их карты и меняли на фальшивые, после чего снимали деньги с настоящих.