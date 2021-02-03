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Уголовные дела обвиняемых в обмане петербургских пенсионеров раздулись от 13 новых эпизодов

Задержанным в марте мужчинам, которых обвиняют в обмане пожилых петербуржцев, вменяют новые эпизоды. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Троица приходила к пенсионерам под видом соцработников, общий ущерб, нанесённый пострадавшим, почти достиг 4 млн рублей.

9 марта 2020 года в парадной на Гаванской сотрудники полиции задержали трёх граждан. Они, по версии оперативников, приходили домой к пенсионерам под видом работников ПФР и под разными предлогами брали их карты и меняли на фальшивые, после чего снимали деньги с настоящих.

«В результате проведения дополнительных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками управления уголовного розыска петербургского главка установлены очередные эпизоды преступной деятельности троих соучастников. По версии полиции, на счету злоумышленников 13 преступлений — краж и мошенничеств, совершённых по аналогичной схеме, в Василеостровском, Приморском, Московском и Адмиралтейском районах города», — сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: МВД России
Фото: МВД России
Фото: МВД России
Фото: МВД России
Фото: МВД России

Общий ущерб составил более 3,7 миллиона рублей. Самая маленькая сумма, которую им удалось похитить — 50 тысяч рублей, а самая большая — около 1 миллиона рублей. Преступления совершались с июня 2019 года по март 2020 года.

Уголовные дела объединены в одно производство, обвиняемые продолжают оставаться под стражей, полиция продолжает работу над установлением всех фактов их преступной деятельности.

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Комментарии (1)

gencon
Эти жулики честнее тех, которые обхаживали пенсионеров для сбора голосов за поправки в конституцию. Мошенничество и коррупция - главная, скрепа сказочного.
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