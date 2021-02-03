Полгода полиция Петербурга искала вора, который лишил строительную компанию 200 тысяч. Задержали его случайно за хулиганство

Петербуржца, который с июля находится в розыске, нашли случайно в Калининском районе. За два месяца до этого его уже задерживали за кражу в магазине.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 февраля, накануне около двух дня у отдела полиции на Лужской улице сотрудники МВД задержали за мелкое хулиганство 32-летнего жителя Петербурга. После выяснения личности было установлено, что с июля прошлого года его ищут в соседнем районе по обвинению в совершении кражи имущества строительной компании на сумму в 188 тысяч рублей.

