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Полгода полиция Петербурга искала вора, который лишил строительную компанию 200 тысяч. Задержали его случайно за хулиганство

Петербуржца, который с июля находится в розыске, нашли случайно в Калининском районе. За два месяца до этого его уже задерживали за кражу в магазине.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 февраля, накануне около двух дня у отдела полиции на Лужской улице сотрудники МВД задержали за мелкое хулиганство 32-летнего жителя Петербурга. После выяснения личности было установлено, что с июля прошлого года его ищут в соседнем районе по обвинению в совершении кражи имущества строительной компании на сумму в 188 тысяч рублей.

По предварительной информации, этого же мужчину в ноябре 2020 года задерживали по подозрению в краже из магазина «Народный», но потом отпустили. Петербуржца передали в Красногвардейский район для дальнейшего разбирательства.

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