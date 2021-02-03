В Пентагоне заговорили о возможности ядерной войны с Россией

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.
Как сообщает 3 февраля РИА Новости, в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Ричард отметил, что со времён распада СССР Пентагон не рассматривал вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась.
«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — заявил Ричард.
Нельзя исключать, что потенциальный противник решит использовать ядерный арсенал, считает политик. По его словам, пока минобороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику. Он отметил «отрезвляющий» рост стратегических возможностей двух стран и подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений. Россия и Китай бросают вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времён холодной войны, и подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона, уверен адмирал.
«Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может ещё больше их подзадорить», — пишет Ричард.