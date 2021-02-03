В Пентагоне заговорили о возможности ядерной войны с Россией

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.

Как сообщает 3 февраля РИА Новости, в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Ричард отметил, что со времён распада СССР Пентагон не рассматривал вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — заявил Ричард.