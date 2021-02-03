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В Пентагоне заговорили о возможности ядерной войны с Россией

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард заявил о возможности ядерной войны с Россией или Китаем.

Как сообщает 3 февраля РИА Новости, в статье для февральского выпуска официального издания Военно-морского института Ричард отметил, что со времён распада СССР Пентагон не рассматривал вероятность прямого военного столкновения с ядерной державой, но сейчас ситуация изменилась.

«Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, если, по их мнению, в случае поражения с применением обычных видов вооружения возникнет угроза политическому строю или государству», — заявил Ричард.

Нельзя исключать, что потенциальный противник решит использовать ядерный арсенал, считает политик. По его словам, пока минобороны США сосредоточилось на борьбе с терроризмом, Россия и Китай начали проводить агрессивную политику. Он отметил «отрезвляющий» рост стратегических возможностей двух стран и подробно описал модернизацию российских ядерных сил и разработку Москвой новых вооружений. Россия и Китай бросают вызов международным нормам силовыми способами, невиданными со времён холодной войны, и подобные действия не должны оставаться без ответа со стороны Вашингтона, уверен адмирал.

«Мы должны активно конкурировать, чтобы сдерживать их агрессию; уступая их инициативам, мы рискуем укрепить их представления о том, что Соединенные Штаты не желают или не могут ответить, что может ещё больше их подзадорить», — пишет Ричард.

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Комментарии (11)

261176981
Денежек в Пентагон надо еще отжать просто. Не хватает сирым и убогим.. Каждую центочку считают.
Modest_5e4ce41f7533b
Подозреваю, что у Габышева бубен отжали. Хана теперь Америке.
Cashmare
против каждого ядра из понтогона у нас есть рогозинский супербатут
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