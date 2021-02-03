Прототип ракеты Starship компании Илона Маска взорвался на испытаниях в Техасе

Прототип ракеты Starship, разрабатываемый компанией SpaceX Илона Маска для дальних космических полётов, взорвался при приземлении в ходе очередного испытания. Об этом 3 февраля со ссылкой на прямую трансляцию сообщает РИА Новости.



Запуск состоялся с испытательной площадки в Техасе. Спустя пять минут после начала полёта корабль преодолел высоту в десять километров, выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и приступил к снижению на Землю. Однако за несколько секунд до соприкосновения с её поверхностью он взорвался, как и в предыдущий раз. Общая протяжённость полёта составила 6 минут 26 секунд.