Прототип ракеты Starship компании Илона Маска взорвался на испытаниях в Техасе

Прототип ракеты Starship, разрабатываемый компанией SpaceX Илона Маска для дальних космических полётов, взорвался при приземлении в ходе очередного испытания. Об этом 3 февраля со ссылкой на прямую трансляцию сообщает РИА Новости.
Запуск состоялся с испытательной площадки в Техасе. Спустя пять минут после начала полёта корабль преодолел высоту в десять километров, выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и приступил к снижению на Землю. Однако за несколько секунд до соприкосновения с её поверхностью он взорвался, как и в предыдущий раз. Общая протяжённость полёта составила 6 минут 26 секунд.
Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I— SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021
«Второй великолепный полёт на высоту десять километров: мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно… Надо ещё немного поработать над приземлением», — прокомментировал запуск ведущий прямой трансляции, отметив, что главной целью очередного испытания был «контроль корабля при сверхзвуковом возвращении».
Первые испытания Starship состоялись 10 декабря. Тогда ракета также взорвалась и разрушилась при посадке, однако тестирование аппарата всё равно было признано успешным.