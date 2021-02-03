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Прототип ракеты Starship компании Илона Маска взорвался на испытаниях в Техасе

Прототип ракеты Starship, разрабатываемый компанией SpaceX Илона Маска для дальних космических полётов, взорвался при приземлении в ходе очередного испытания. Об этом 3 февраля со ссылкой на прямую трансляцию сообщает РИА Новости.

Запуск состоялся с испытательной площадки в Техасе. Спустя пять минут после начала полёта корабль преодолел высоту в десять километров, выполнил разворот в воздухе, принял горизонтальное положение и приступил к снижению на Землю. Однако за несколько секунд до соприкосновения с её поверхностью он взорвался, как и в предыдущий раз. Общая протяжённость полёта составила 6 минут 26 секунд.

«Второй великолепный полёт на высоту десять километров: мы продемонстрировали возможность переключения двигателей на топливный бак, предназначенный для посадки. Сверхзвуковое возвращение выглядело великолепно… Надо ещё немного поработать над приземлением», — прокомментировал запуск ведущий прямой трансляции, отметив, что главной целью очередного испытания был «контроль корабля при сверхзвуковом возвращении».

Первые испытания Starship состоялись 10 декабря. Тогда ракета также взорвалась и разрушилась при посадке, однако тестирование аппарата всё равно было признано успешным.

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Комментарии (2)

shushu
Приземлялся как-то быстро слишком. Кажется и правда, взрыв был от удара о землю
265050064
Уважаемая редакция!
Вы, прежде чем написать ерунду про "за несколько секунд до соприкосновения с её поверхностью", хотя бы видео посмотрите пару раз.
Спасибо,
Михаил
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