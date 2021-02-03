Двор как место для селфи. Чем застройщики украшают территорию новостроек

Фото: предоставлено пресс-службой Setl Group

Масштабные проекты, где много свободного пространства, позволяют возводить целые площади и парки. Но и в небольших жилых комплексах конкуренция подталкивает застройщиков заботиться о необычном и современном благоустройстве, которое часто включает неординарные арт-объекты. Парк, набережная и свой лес В проектах квартальной застройки, которые занимают обширную территорию, целесообразнее не ограничиваться отдельными элементами благоустройства, а создавать крупные рекреационные зоны, где могли бы одновременно отдыхать многочисленные жители, считает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

В качестве примера можно привести большой парк отдыха, который организовал Setl Group в ЖК «Солнечный город»: на 50 тыс. кв. м был создан парк с мощеной площадью, фонарями, детскими городками, футбольным стадионом, волейбольной и баскетбольной площадками. В другом масштабном проекте холдинга — «Чистое небо» — появилась площадь Солнца с фонтаном диаметром около 6 метров и благоустроенной рекреационной зоной с хвойными и лиственными деревьями. Другой масштабный проект благоустройства пока ждёт своей реализации. В рамках ЖК бизнес-класса «Морская набережная», который строится «Группой ЛСР» на намыве Васильевского острова, будет устроена набережная протяженностью более 2 километров и шириной до 100 метров. Ещё одну набережную на берегу реки Малой Ижорки планирует благоустроить ГК «Ленстройтрест» в рамках проекта «Юттери». Когда жилой комплекс строится на окраине города или в его ближайших окрестностях, то зачастую поблизости может находиться лес. И в некоторых случаях девелоперы могут превратить его в полноценную рекреационную зону для отдыха на природе. К примеру, в одной из очередей ЖК «Юнтолово» компании «Главстрой Санкт-Петербург» на участке лесного массива проложили экотропу в виде террасного настила из доски хвойных пород.

Аналогичным образом поступили и в компании «КВС». ЖК «Новое Сертолово» тоже расположен рядом с лесом. Для того чтобы подчеркнуть природную тематику жилого комплекса и экологичность локации, девелопер обустроил лесную экотропу «Заповедный лабиринт». Вход украшает скульптура лося на велосипеде и фигурки других животных, обитающих в Ленинградской области. В голландском квартале «Янила» в Янино от компании «Ленстройтрест» на участке в 7 га будет создан парк с различными зонами отдыха, площадками для игр детей разных возрастов, спортивными объектами и кафе. Также здесь появится выставочный сад. Через холмы будет проложена экотропа, около которой будут высажены растения, характерные для северного региона: можжевельники, верески, цветущие кустарники. На небольших полянках будут расположены лежаки для отдыха и уютные беседки. Совы, стимпанк и перголы Для проектов меньшего масштаба часто предусматривают какие-нибудь небольшие, но необычные элементы. По словам руководителя аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрия Ефремова, уровень благоустройства всегда повышается благодаря созданию интересных ландшафтов с геопластикой и использованием декоративных украшений и арт-объектов.

В жилом комплексе ArtLine застройщик Setl Group организует специальную зону с современными художественными инсталляциями. А во второй очереди ЖК «Панорама парк Сосновка» запланирован ландшафтный дизайн дворов с различными элементами в скандинавском стиле с необычными перголами — навесами, где традиционные поперечные балки дизайнеры заменили на оригинальные гирлянды. Концептуально подошли к благоустройству и в жилом комплексе «Наутилус» от компании «КВС». Этот объект в микрорайоне «Балтийская жемчужина» застройщик сдал в конце прошлого года. При его проектировании старались делать отсылки к направлению научной фантастики стимпанк, вдохновленному паровой энергией и стилистикой Викторианской эпохи. «Чтобы подчеркнуть самобытность жилого комплекса, мы украсили пешеходную зону на его территории необычной инсталляцией. Между вторым и третьим корпусом можно увидеть уличные часы, расположенные внутри сердца цвета латуни и окруженные шестерёнками», — рассказала генеральный директор агентства недвижимости «КВС» Анжелика Альшаева.

В уже упомянутом комплексе «Юнтолово» возле домов шестой очереди появится большое общественное пространство с местами для встреч и отдыха: качелями, шезлонгами, прогулочными дорожками. А одной из основных точек притяжения всего квартала станет большая горка в форме совы. Интересное и функциональное общественное пространство есть и в областных проектах. Так, в том же квартале «Янила» такие территории создавались с соблюдением принципа 10+. Согласно этому принципу, в каждом общественном пространстве должно быть как минимум десять потенциальных сценариев времяпровождения — возможности для игр и общения, занятий спортом для взрослых и детей, прогулок, наблюдения за природой, работы на открытом воздухе и т. д. В квартале есть всё — от выделенной зоны для пикников до профессионального скейпарка. Чьих рук дело Если застройщик проектирует свои дома либо сам, либо привлекает архитектурные бюро, то кто же занимается разработкой концепций общественных пространств и созданием художественных объектов? Здесь вариантов много.

Директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман рассказал, что в компании привлекают зарубежные архитектурные бюро, поскольку в европейской архитектуре большое внимание уделяется созданию эргономичного жилого пространства и комфортной придомовой территории, и мы перенимаем этот опыт, адаптируя под отечественные реалии. На территории жилого комплекса Familia, который холдинг «РСТИ» возводит на Петровском острове, появится скульптура семейства львов. Её автор — известный скульптор Владислав Маначинский. Композиция будет состоять из фигур льва, львицы и двух маленьких львят. В рекреационной зоне на берегу Финского залива, которая будет создана в рамках проекта «Морская набережная», разместят арт-объекты из гранита. По словам руководителя департамента продаж «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Юлии Паршиной, в прошлом году изваяния выставлялись около Центрального выставочного зала «Манеж». С каменными глыбами, привезенными из карьера, который принадлежит дочернему предприятию «Группы ЛСР», работали художники из Москвы и других городов.

Но не только именитые авторы помогают застройщикам украшать их объекты. Как рассказала главный специалист по маркетингу Группы ЦДС Наталья Кукушкина, на пешеходном бульваре в жилом комплексе Parkolovo появятся несколько арт-объектов, один из которых должен быть разработан и исполнен победителем конкурса для студентов архитектурных вузов «Архпроект». «Такие объекты, несомненно, украшают и оживляют жилую среду, наполняя новые кварталы индивидуальными образами и точками притяжения, селфи-спотами. Они создают узнаваемость, индивидуальность — это именно то, чего не хватает безликим кварталам массовой застройки, — говорит Наталья Кукушкина. — Людям нравятся подобные достопримечательности на территории жилых комплексов. Они охотно фотографируются с ними, показывают их детям». Большинство девелоперов сегодня концептуально продумывает благоустройство своих новостроек, задумываясь о комфорте жителей и необычных арт-объектах на территории комплексов ещё на стадии проектирования. Ведь в последнее время покупатели всё чаще обращают внимание не только на саму квартиру. За её пределами на территории комплекса должна быть создана комфортная среда, причём с необычными элементами и точками притяжения. «Несомненно, благоустройство — инструмент повышения конкурентоспособности проекта. Застройщики активно используют это в продвижении жилых комплексов. Сейчас комплексное благоустройство востребовано в проектах всех классов», — подтверждает начальник отдела маркетинга «РСТИ» (РосСтройИнвест) Екатерина Пчёлкина. Примечательно, что особая актуальность качественного обустройства дворов проявилась во время пандемии, когда многие люди почти не покидали своих жилых комплексов. «Таким образом, наличие во дворах интересных арт-объектов, облагороженной территории с собственным бульваром и прогулочными дорожками, хорошими детскими площадками стало иметь немаловажное значение», — считает коммерческий директор Санкт-Петербургского территориального управления Группы «Эталон» Ирина Соловьёва. Но одновременно одним из основных критериев при выборе жилья остается цена, поэтому застройщикам важно выдерживать баланс между насыщением проекта опциями и итоговой стоимостью предложения. Маргарита Яременко, специально для «Фонтанки.ру»