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Легковой автомобиль на глазах пешеходов влетел в дверь магазина на Загородном проспекте

ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Центральном районе Петербурга вечером 2 февраля. Машина съехала с проезжей части и влетела в дверь магазина на Загородном проспекте.

В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлён момент аварии. Судя по кадрам, легковой автомобиль протаранил вход в торговую точку, затем его отбросило на тротуар. Пешеходы успели вовремя среагировать и отбежать на безопасное расстояние.

«Фонтанка.ру»

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло примерно в 20:30. По уточнённой информации, машина влетела в дверь магазина, расположенного по адресу Загородный проспект, 44 / Звенигородская улица, 2. По предварительным данным, пострадавших нет. Другие подробности случившегося уточняются. Проводится проверка.

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Комментарии (1)

hal9000
Тормоза нажал в последний момент..эт какой то рассеяный ...
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