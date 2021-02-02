ДТП с участием легкового автомобиля произошло в Центральном районе Петербурга вечером 2 февраля. Машина съехала с проезжей части и влетела в дверь магазина на Загородном проспекте.



В распоряжении «Фонтанки» оказалась видеозапись, на которой запечатлён момент аварии. Судя по кадрам, легковой автомобиль протаранил вход в торговую точку, затем его отбросило на тротуар. Пешеходы успели вовремя среагировать и отбежать на безопасное расстояние.