Выезд с парковки бизнес-центра на Васильевском острове закончился для автомобилистки в Смоленке. Машина скатилась в реку

Выезд с парковки бизнес-центра в Василеостровском районе Петербурга завершился в Смоленке вечером 2 февраля. Автомобиль скатился с набережной в замёрзшую реку.

Как рассказала «Фонтанке» свидетельница происшествия Алёна, которая опубликовала фотографии с места событий в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», очевидцем падения машины она стала около пяти вечера. Всё произошло у дома 33 на набережной реки Смоленки. О пострадавших ей неизвестно. По её словам, по состоянию на восемь вечера автомобиль всё ещё лежит на склоне.

В комментариях пишут, что за рулём машины могла быть девушка, она якобы перепутала педали, поэтому и оказалась в такой ситуации. Другие очевидцы утверждают, что автомобиль принадлежит женщине с большим водительским стажем, и медицинская помощь ей не понадобилась.

В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что заявок по указанному адресу не поступало. Издание также попросило уточнить информацию о случившемся в городском управлении МЧС. В ведомстве заявили, что их сотрудники не привлекались.