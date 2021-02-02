Конституционный суд: За угрозу убийством могут привлечь после смерти потерпевшего

Смерть потерпевшего не освобождает от ответственности за высказанные ранее угрозы убийством в его адрес. Это следует из определения Конституционного суда России, в который обратился отец жительницы Чебоксар, погибшей в результате домашнего насилия. Как сказано на сайте КС 2 февраля, Николай Овчинников просил проверить на соответствие Основному закону статью 119 УК - «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». По его мнению, норма не позволяет привлечь виновного к ответственности в том случае, если его жертва умерла и не может дать показания.

Дочь заявителя Анна в августе 2018 года просила полицию разобраться с мужем Александром Ануфриевым, который поднимал на неё руку. В возбуждении уголовного дела ей отказали. В начале сентября того же года пьяный Ануфриев задушил жену, спрятал её тело в чемодан, вывез за город и закопал. Его признали виновным в причинении смерти, на оправдали по делу об угрозе убийством. В приговоре отмечалось, что без личного присутствия женщины неизвестно, были ли угрозы реальными. В своём решении КС объяснил, что в случае гибели потерпевшего без его показаний факт угрозы можно подтвердить в суде показаниями очевидцев, медработников, сотрудников органов власти, куда жертва обращалась за помощью и защитой, записями камер видеонаблюдения. Опираясь уже на эти доказательства, суд может оценить реальность угрозы. Более того, убийство или вред здоровью сами по себе являются таким доказательством. Жалобу заявителя КС не принял, поскольку проверка доказательств не относится к его компетенции. Однако, как подчёркнуто в определении, выявленные правовые позиции следует учитывать в практике применения статьи 119 УК.