В Выборгском районе на пешеходном переходе сбили мужчину с ребенком

Ребенок получил травмы во время наезда автомобиля, когда вместе с отцом он переходил дорогу в Выборгском районе Петербурга.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 2 февраля, сообщение о наезде поступило в дежурную службу около половины шестого вечера.



Мужчина с пятилетним сыном переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 10 по 2-му Муринскому проспекту. Автомобиль сбил мальчика в сопровождении отца. Пострадавший пяти лет отделался ушибами.

