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В Выборгском районе на пешеходном переходе сбили мужчину с ребенком

Ребенок получил травмы во время наезда автомобиля, когда вместе с отцом он переходил дорогу в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 2 февраля, сообщение о наезде поступило в дежурную службу около половины шестого вечера.

Мужчина с пятилетним сыном переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 10 по 2-му Муринскому проспекту. Автомобиль сбил мальчика в сопровождении отца. Пострадавший пяти лет отделался ушибами.

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Комментарии (4)

Antuan Rokanten
Сейчас некоторые так водят, что лишний раз за рудь садиться не хочется. Проехать на красный, выехать на встречку - в порядке вещей. Недавно ехал, в противоположном мне направлении пробка. Так один умник чтобы не ждать, выехал на встречку, проехал метров триста по встречке и повернул на прилегающую территорию налево. А я ему получается навстречу еду. Но я то в своей полосе, а на дороге двойная сплошная. Так он мне еще фарами начал моргать, чтобы я притормозил и его пропустил налево повернуть. Вот и что мы после этого хотим?
Александр Соломко
Сколько властям нужно трупов и инвалидов, чтобы наконец понять необходимость светофоров на дорогах с более чем двумя полосами?
264980601
Там довольно темный пешеходный переход, это да. Фонтанка, а номера нарушителя известны? Ну, что бы не так как с мерседесами - близнецами? Надеюсь, что с пешеходами все в порядке.
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