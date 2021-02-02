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В США убили одного агента ФБР и ранили пятерых при попытке обыскать дом

Подозреваемый по делу об эксплуатации детей забаррикадировался дома и убил агента ФБР.

«Агент ФБР был убит и несколько человек были ранены после стрельбы во вторник утром в районе Флориды», — сообщает 2 февраля телеканал News Channel 8.

Федеральные агенты при поддержке полиции хотели обыскать дом мужчины, которого подозревают в эксплуатации детей. Подозреваемый забаррикадировался и открыл огонь. Пострадали как минимум пять агентов, двое из которых оказались «тяжело ранены». Один агент погиб.

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Комментарии (2)

Гоша Куц
Завязывай бухать на работе! Сел писать комменты - пиши по делу, а то выгонят на хрен за профнепригодность и придется по причине отсутствия иных навыков сосать финнам за евро по подворотням.
AlBerkut
Стрелял агент Navalniy с криком ukhodi и dokole?
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