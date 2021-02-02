Петербуржец попал под суд за побои и любовь к «пьяной» езде и решил закодироваться

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который несколько раз попался пьяным за рулем и напал на посетителя в магазине. Попав под две уголовные статьи, на суд он пришел со справкой о том, что закодировался.



Как сообщает 2 февраля Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 25 августа 2020 года около 12:40 в магазине «Магнит» на Посадской улице в Кронштадте, подсудимый беспричинно ударил кулаком в ухо одного из посетителей. Этого ему показалось мало, и, желая продолжить им же спровоцированный конфликт, мужчина напал на потерпевшего сзади и ударил ногой в поясницу, после чего повалил на пол и нанес еще как минимум по одному удару кулаком в голову и по спине. Благо серьезных травм, имевших бы последствия для здоровья, побитый не получил.