Петербуржец попал под суд за побои и любовь к «пьяной» езде и решил закодироваться

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который несколько раз попался пьяным за рулем и напал на посетителя в магазине. Попав под две уголовные статьи, на суд он пришел со справкой о том, что закодировался.
Как сообщает 2 февраля Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 25 августа 2020 года около 12:40 в магазине «Магнит» на Посадской улице в Кронштадте, подсудимый беспричинно ударил кулаком в ухо одного из посетителей. Этого ему показалось мало, и, желая продолжить им же спровоцированный конфликт, мужчина напал на потерпевшего сзади и ударил ногой в поясницу, после чего повалил на пол и нанес еще как минимум по одному удару кулаком в голову и по спине. Благо серьезных травм, имевших бы последствия для здоровья, побитый не получил.
Помимо этого, 20 июля 2020 года подсудимый был подвергнут административному наказанию за «пьяную» езду. По части 1 статьи 12.8 КоАП РФ его оштрафовали на 30 тысяч рублей (которые он не выплатил) и лишили прав на 1,5 года. Тем не менее, ночью 10 октября у дома 16 по Кронштадскому шоссе он вновь попался пьяным за рулем автомобиля Chery.
На заседание суда мужчина пришел со справкой о том, что 24 января 2021 года «прошел лечение по методике «Эспераль» для преодоления пристрастия к алкоголю на 1 год», то есть закодировался. Свою вину он признал и в содеянном раскаялся.
Кронштадтский районный суд Петербурга признал его виновным по статье 116 УК РФ (побои) и статье 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию), и с учетом положительной характеристики с места работы и наличия на иждивении маленького ребенка и матери-инвалида, приговорил к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, а также лишил водительских прав на 2 года.