Ситуация с водой в Крыму улучшилась впервые за полгода. Помогли январские осадки

Водохранилища Крыма впервые за шесть месяцев стали накапливать воду. К началу февраля в них стало на 4,7 миллиона кубометров воды больше, чем на конец 2020 года.
«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36 миллионов кубометров, что на 4,7 миллиона кубометров больше, чем месяц назад. Эта ситуация сложилась впервые за последние полгода, ранее воды становилось только меньше», — сообщила 2 февраля РИА Новости гидролог крымского гидрометцентра Наталья Охременко.
Тем не менее суммарный запас воды во всех водохранилищах Крыма пока меньше на 48,8 миллиона кубометров, чем годом ранее, отметила она. Пополнению запасов воды способствовали январские осадки, сообщили в гидрометцентре. Так, в бассейнах рек Южного берега Крыма выпало 73,5–118,5 миллиметра осадков, или 131–141% нормы, в бассейнах основных рек северного предгорья 39–58,1 миллиметра, что составило месячную норму.
Приток воды в водохранилища Крыма был различным: в Белогорское водохранилище за месяц он составил 3 миллиона кубометров, в Чернореченское — 4,3 миллиона кубометров, в Счастливенское — около 1 миллиона. При этом ранее сообщалось, что Симферопольское водохранилище практически себя исчерпало.