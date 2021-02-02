Ситуация с водой в Крыму улучшилась впервые за полгода. Помогли январские осадки

Водохранилища Крыма впервые за шесть месяцев стали накапливать воду. К началу февраля в них стало на 4,7 миллиона кубометров воды больше, чем на конец 2020 года.



«Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу февраля составил 36 миллионов кубометров, что на 4,7 миллиона кубометров больше, чем месяц назад. Эта ситуация сложилась впервые за последние полгода, ранее воды становилось только меньше», — сообщила 2 февраля РИА Новости гидролог крымского гидрометцентра Наталья Охременко.

