Хозяйка пансионата для престарелых в Петербурге получила штраф за COVID-19 среди постояльцев. Один из них умер

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 2 февраля, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК), вменяли Алле Морозовой. Индивидуальная предпринимательница с 2018 года арендует дом на улице Карла Либкнехта, где держит пансионат «Стрельна» для пожилых. Жильцам обещают уход, заботу и внимание, но с последним, как уверено следствие, не задалось.

Красносельский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело владелицы частного пансионата, которую обвиняли в оказании небезопасных услуг. На старте пандемии она подселила к постояльцам пенсионера с ковидной пневмонией.

Согласно материалам, в конце марта прошлого года пансионат принял 95-летнего мужчину, не проверив его на коронавирус, небрежность даром не прошла — у нового жильца было острое инфекционное заболевание, вызванное COVID-19. Карантинного помещения не было, и от других обитателей мужчину не изолировали, чем поставили под угрозу уже их здоровье.

Через пять дней после заселения новый постоялец умер: ему диагностировали коронавирус и пневмонию с осложнениями.

«Морозова, сознательно допустив нарушения, оказывая на коммерческой основе услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, создала реальную опасность для жизни и здоровья потребителей данных услуг», — говорится в материалах дела.

Предпринимательница признала вину, возместила ущерб родственнице умершего и пожертвовала в благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам 5 тысяч рублей. Следователь просил прекратить дело и назначить обвиняемой судебный штраф. Суд согласился, Морозова наказана на 10 тысяч рублей.