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Смольный за год получил в бюджет 6 млрд рублей от приватизации госимущества

В бюджет Петербурга за 2020 год поступило более 6,2 млрд рублей от приватизации городского движимого и недвижимого имущества, сообщает 2 февраля пресс-служба Смольного.

По итогам открытых торгов, комитет имущественных отношений заработал на объектах недвижимости, не включенных в программу приватизации, почти 2,4 млрд рублей — было продано 454 объекта. Еще почти 2,6 млрд рублей поступило в бюджет от 96 нежилых помещений, которые приватизировали субъекты малого и среднего бизнеса.

«Управление имуществом города должно быть эффективным. Доходы от его использования — это будущие детские сады, школы, дороги и поликлиники в нашем городе», — сказал губернатор Александр Беглов.

Ранее заместитель руководителя администрации города Валерий Калугин прогнозировал, что доход от приватизации в 2020 году существенно превысит показатель 2019 года и составит 7,2 млрд рублей.

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Комментарии (1)

Opioman
Пишем Смольный подразумеваем Беглов?
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