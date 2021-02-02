Смольный за год получил в бюджет 6 млрд рублей от приватизации госимущества

В бюджет Петербурга за 2020 год поступило более 6,2 млрд рублей от приватизации городского движимого и недвижимого имущества, сообщает 2 февраля пресс-служба Смольного.



По итогам открытых торгов, комитет имущественных отношений заработал на объектах недвижимости, не включенных в программу приватизации, почти 2,4 млрд рублей — было продано 454 объекта. Еще почти 2,6 млрд рублей поступило в бюджет от 96 нежилых помещений, которые приватизировали субъекты малого и среднего бизнеса.

«Управление имуществом города должно быть эффективным. Доходы от его использования — это будущие детские сады, школы, дороги и поликлиники в нашем городе», — сказал губернатор Александр Беглов.