Всемирно известная бристольская группа Massive Attack выступила в поддержку оппозиционера Алексея Навального, участницы группы Pussy Riot Марии Алёхиной и других россиян, которые известны своей критикой российских властей и в настоящее время лишены свободы. Во вторник, 2 февраля, в официальном Twitter-аккаунте британцев появилась запись: «Мы требуем от Путина освободить всех политических заключенных в России».

Вместе с требованием был опубликован фрагмент свежего видеоклипа Pussy Riot «Бесит». «Бесит, бесит, бесит, бесит! Начинаю куролесить…» — поёт Надежда Толоконникова в опубликованном ролике, который украшен надписями, призывающими освободить Навального, Алёхину, «политических заключённых». Завершает список фраза «Russia Will Be Free», которая в русской версии «Россия будет свободной» регулярно звучит на уличных акциях в РФ.

Massive Attack существуют с 1988 года. Музыканты считаются пионерами в жанре трип-хоп наряду с другими группами родом из Бристоля. Альбомы Роберта Дель Ная и Гранта Маршалла неоднократно признавались пластинками, оказавшими наибольшее влияние на развитие музыки. Каждый их релиз неминуемо становится бестселлером.



Massive Attack дважды выступали в Санкт-Петербурге — в 2008 году на фестивале Stereoleto на Елагином острове и в СКК в 2010 году в рамках мирового тура в поддержку студийного альбома Heligoland.



Группа известна своей активной гражданской позицией. В шоу коллектива регулярно поднимаются темы защиты прав. Музыканты поддерживают благотворительность и выступают против военных действий. Несколько лет назад Massive Attack на своих шоу исполнили на русском языке песни таких знаменитых антисистемных музыкантов России, как Егор Летов и Янка Дягилева.

В настоящее время Симоновский районный суд Москвы рассматривает возможность замены Алексею Навальному условного наказания по «делу "Ив Роше"» на реальное. Мария Алёхина помещена под домашний арест до 23 марта в рамках расследования уголовного дела о нарушении санитарных норм во время акций в поддержку Навального 23 января.

