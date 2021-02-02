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Живые классики трип-хопа Massive Attack потребовали от Путина освободить Навального и политзаключённых

Всемирно известная бристольская группа Massive Attack выступила в поддержку оппозиционера Алексея Навального, участницы группы Pussy Riot Марии Алёхиной и других россиян, которые известны своей критикой российских властей и в настоящее время лишены свободы. Во вторник, 2 февраля, в официальном Twitter-аккаунте британцев появилась запись: «Мы требуем от Путина освободить всех политических заключенных в России».

Фото: Скриншот Twitter.com

Вместе с требованием был опубликован фрагмент свежего видеоклипа Pussy Riot «Бесит». «Бесит, бесит, бесит, бесит! Начинаю куролесить…» — поёт Надежда Толоконникова в опубликованном ролике, который украшен надписями, призывающими освободить Навального, Алёхину, «политических заключённых». Завершает список фраза «Russia Will Be Free», которая в русской версии «Россия будет свободной» регулярно звучит на уличных акциях в РФ.

Помимо англоязычных хештегов, повторяющих требования из ролика, пост украшен русскоязычным #БЕСИТ.

Massive Attack существуют с 1988 года. Музыканты считаются пионерами в жанре трип-хоп наряду с другими группами родом из Бристоля. Альбомы Роберта Дель Ная и Гранта Маршалла неоднократно признавались пластинками, оказавшими наибольшее влияние на развитие музыки. Каждый их релиз неминуемо становится бестселлером.

Massive Attack дважды выступали в Санкт-Петербурге — в 2008 году на фестивале Stereoleto на Елагином острове и в СКК в 2010 году в рамках мирового тура в поддержку студийного альбома Heligoland.

Группа известна своей активной гражданской позицией. В шоу коллектива регулярно поднимаются темы защиты прав. Музыканты поддерживают благотворительность и выступают против военных действий. Несколько лет назад Massive Attack на своих шоу исполнили на русском языке песни таких знаменитых антисистемных музыкантов России, как Егор Летов и Янка Дягилева.

В настоящее время Симоновский районный суд Москвы рассматривает возможность замены Алексею Навальному условного наказания по «делу "Ив Роше"» на реальное. Мария Алёхина помещена под домашний арест до 23 марта в рамках расследования уголовного дела о нарушении санитарных норм во время акций в поддержку Навального 23 января.

Клип Pussy Riot «Бесит» был опубликован накануне. Его снимали год назад на киностудии «Ленфильм». Съёмкам активно препятствовали сотрудники МВД.

Фото: Скриншот Twitter.com

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Комментарии (12)

candie
Massive Attack - супер! вне зависимости от их отношения к Навальному
муматор
Massive Attack "Voodoo In My Blood" - очень хорошо подходит.)
Bobr Dobr
И , собственно, что???
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