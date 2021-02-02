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В 2020 году петербуржцы чаще и больше платили онлайн за ЖКХ и игры, реже и меньше — за образование

Количество онлайн-платежей за ЖКХ в 2020 году по сравнению с 2019-м выросло на 16 %, а объем — на 13 %. При этом почти в 2,5 раза чаще стали платить в категории «Игры», но объем увеличился не так значительно — на 23 %.Такие данные получили аналитики Банка «Санкт-Петербург» при исследовании цифровых платежей клиентов.

В категории «Образование» количество и объем платежей заметно сократились — на 26 % и 17 % соответственно. По мнению аналитиков, это вызвано в первую очередь переходом вузов на удаленное обучение, из-за чего у студентов пропала необходимость оплачивать такие услуги, как, например, проживание в общежитии.

Несмотря на пандемию, за 2020 год пополнение школьных карт на питание было довольно активным — клиенты банка провели более 51 тысячи таких операций на сумму 18 млн рублей.

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